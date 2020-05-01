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aksam.com.tr
  • 01 Mayıs 2020 Cuma 11:29
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  • 01 Mayıs 2020 Cuma 11:29

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz tamam! 1.1 milyon Euro...

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz tamam! 1.1 milyon Euro...

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Beşiktaş'ta lige verilen arada kriz haline gelen Dorukhan Toköz konusu çözüme kavuştu. Yönetim 1.1 milyon euro yıllık ücrete genç oyuncuyla el sıkıştı. Açıklama takımın ekonomik planlaması netleştikten sonra yapılacak.

Kartal’da uzun süredir bir numaralı gündem maddesi Dorukhan Toköz’dü. Eskişehirspor’dan geldiği Beşiktaş’taki performansıyla yıldızını parlatan başarılı orta saha oyuncusu Avrupa’dan birçok takımı peşine takmıştı. Yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan genç oyuncunun sözleşmesinin de mayıs sonunda bitecek olması krizi beraberinde getirmişti. Yönetimin kendisine önerdiği parayı kabul etmeyen ve menaceri aracılığıyla gelen teklifleri değerlendirmeye başlayan Dorukhan için yönetim işi daha fazla yokuşa sürmeden noktayı koymayı başardı.

Önce indirim!

Fanatik'te yer alan habere göre; Dorukhan’la yapılan son görüşmede 1.1 milyon Euro üzerine el sıkışıldı. Ancak resmi açıklamanın yapılması biraz daha zaman alacak. Takımda oyuncuların biriken alacaklarının yanı sıra krizden ötürü indirim istenecek olması nedeniyle sürecin sona ermesi beklenecek.

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