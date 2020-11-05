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aksam.com.tr
  • 05 Kasım 2020 Perşembe 15:00
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Beşiktaş'ta cezalı Josef de Souza da Gaziantep FK maçının kadrosunda yer aldı

Beşiktaş'ta cezalı Josef de Souza da Gaziantep FK maçının kadrosunda yer aldı

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Süper Lig'in 9. haftasında yarın Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş, Süper Lig’in 8. haftasında yarın saat 20.00’de Gaziantep Kalyon Stadı’nda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda cezalı olan Josef de Souza da kamp kadrosuna dahil edildi. Brezilyalı futbolcunun maç kadrosunda yer alıp almayacağı ise Tahkim Kurulu’nun indirim konusundaki kararına göre belli olacak.

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, Gaziantep FK maçı kamp kadrosuna dahil ettiği isimler şöyle:

"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Rachid Ghezzal, Atakan Üner, Ajdin Hasic, Güven Yalçın, Cyle Larin, Vincent Aboubakar."

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