Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi takımla bir araya geldi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ahmet Nur Çebi, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.
Çebi, buluşmada siyah-beyazlılara yeniden başlayacak Süper Lig öncesi başarı diledi.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mathieu Valbuena, Sarı-Lacivertli takımda forma giydiği dönemde oynatılmayarak haksızlığa uğradığını söyledi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı futbol takımı ile buluştu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçların seyircisiz oynanacağını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sol omzundan operasyon geçiren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i telefonla arayarak geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Gençlerbirliği'nde Nadir Çiftçi 6 hafta sahalardan uzak kalacak.
İspanya Ligi La Liga, 11 Haziran'da Sevilla-Real Betis derbisi ile başlıyor.
Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, corona virüse yakalanıp iyileştiğini söyledi.