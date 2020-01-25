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  • 25 Ocak 2020 Cumartesi 10:39
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  • 25 Ocak 2020 Cumartesi 10:43

Beşiktaş'ta Avcı yerine Sergen geliyor! Teklif kabul edildi...

Beşiktaş'ta Avcı yerine Sergen geliyor! Teklif kabul edildi...

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Başkan Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı’dan boşalan koltuk için Siyah-Beyazlı camianın beklentisi üzerine hareket etti. Yeni Malatyaspor’la macerasının sona ermesinin ardından boşta bulunan 47 yaşındaki teknik adama teklif götüren Siyah-Beyazlılar, olumlu yanıt aldı.

Siyah-Beyazlılar, dün akşam saatlerinde Abdullah Avcı’yla yollarını resmen ayırmasının ardından gözler, tecrübeli çalıştırıcının yerine gelecek isme çevrilmişti. Camianın yoğun tepkisi sonrasında Avcı’yı gönderen Başkan Ahmet Nur Çebi’nin yine Beşiktaş taraftarının uzun yıllardır takımın başında görmek istediği Sergen Yalçın’la anlaşma sağladığı öğrenildi. En son Yeni Malatyaspor’da görev yapan ve devre arasında kulübüyle yollarının ayrılması sebebiyle boşta bulunan 47 yaşındaki çalıştırıcının, en kısa süre içerisinde resmen duyurulması bekleniyor.

‘Feda’ diyerek geliyor...

Kulübün yaşadığı ekonomik sıkıntılar sebebiyle ‘Feda’ diyerek takımın başına geçmesi beklenen Sergen Yalçın, daha önce yaptığı açıklamalarda bir gün Beşiktaş’ın başına geçeceğini söylemişti. Futbolculuk kariyerinde efsane olduğu Siyah-Beyazlı takımla en son 15 Aralık’ta karşı karşıya gelen Yalçın, Yeni Malatyaspor’un başında Kara Kartal’ı 2-0 yenmişti. Maç öncesi ve sonrası Vodafone Park’taki tribünler, Yalçın’a büyük ilgi göstermişti.

Göztepe’de hocalar Fidan ve Keskin

Öte yandan Siyah-Beyazlılar’ın yarın Göztepe’yle oynayacağı karşılaşmada takımın başında yardımcı antrenörler Şenol Fidan ve Gökhan Keskin’in olması bekleniyor. Sergen Yalçın’ın anlaşma sonrasında Beşiktaş’la ilk maçına 1 Şubat’taki Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla çıkması planlanıyor.

(Fanatik)

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Başkan Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı’dan boşalan koltuk için Siyah-Beyazlı camianın beklentisi üzerine hareket etti. Yeni Malatyaspor’la macerasının sona ermesinin ardından boşta bulunan 47 yaşındaki teknik adama teklif götüren Siyah-Beyazlılar, olumlu yanıt aldı.

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