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aksam.com.tr
  • 26 Aralık 2020 Cumartesi 13:59
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Beşiktaş'ta Aboubakar'ın ardından Josef de Souza da forma giyemeyecek

Beşiktaş'ta Aboubakar'ın ardından Josef de Souza da forma giyemeyecek

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AA

Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynadığı maçta ağrı hisseden Josef de Souza'nın sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. 31 yaşındaki futbolcunun Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirtildi.

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda oynadığı maçın ardından sol uyluk bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Josef de Souza'nın Acıbadem Altunizade Hastanesinde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edilmiştir. Josef de Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Aboubakar, Sivasspor maçında yok

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