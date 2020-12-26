Aboubakar, Sivasspor maçında yok

Beşiktaşlı futbolcu Aboubakar Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Annesi vefat eden futbolcu cenaze işlemleri için Kamerun'a gidiyor.
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Devre arasında kadrosun güçlendirmek isteyen Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun da menajerliğini yapan William D'Avila'dan sürpriz bir öneri geldi: Anderson Niangbo.
Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi zor günler geçiren ve eleştirilerin odağında yer alan Fenerbahçeli futbolcuları, zorlu maça motive etmek için imdada WhatsApp uygulaması ve solunum cihazına bağlı yaşayan 60 yaşındaki bir taraftar yetişti.
2006-2008 yılları arası Fenerbahçe'yi çalıştıran futbolun efsane ismi Brezilyalı Zico, hocalığını yaptı Alex de Souza ile ilgili bir anısını paylaştı.
Çarşamba günü eşinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle, her ne kadar iki testi de negatif çıkmasına rağmen antrenmanlara çıkarılmayan ve Trabzonspor maçı için Trabzon'a götürülmeyen Mbaye Diagne'nin alışverişe çıkması taraftarın tepkisini çekti.
Beşiktaş'ın Kamerunlu yıdlzı Aboubakar, vefat eden annesinin cenazesi için Kamerun'a gidecek. Yıldız futbolcu, Beşiktaş-Sivasspor maçında forma giyemeyecek.
Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 5 maç ceza alan teknik direktör Fatih Terim'in savunması ortaya çıktı.