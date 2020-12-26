Aboubakar, Sivasspor maçında yok

SPOR GÜNDEMİ

G.Saray'a sürpriz öneri: Onyekuru v2 G.Saray'a sürpriz öneri: Onyekuru v2 Devre arasında kadrosun güçlendirmek isteyen Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun da menajerliğini yapan William D'Avila'dan sürpriz bir öneri geldi: Anderson Niangbo.

F.Bahçelileri duygulandıran hikaye! Whatsapp... F.Bahçelileri duygulandıran hikaye! Whatsapp... Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi zor günler geçiren ve eleştirilerin odağında yer alan Fenerbahçeli futbolcuları, zorlu maça motive etmek için imdada WhatsApp uygulaması ve solunum cihazına bağlı yaşayan 60 yaşındaki bir taraftar yetişti.

Zico'dan flaş Alex açıklaması Zico'dan flaş Alex açıklaması 2006-2008 yılları arası Fenerbahçe'yi çalıştıran futbolun efsane ismi Brezilyalı Zico, hocalığını yaptı Alex de Souza ile ilgili bir anısını paylaştı.

Eşi karantinada Diagne gezmelerde Eşi karantinada Diagne gezmelerde Çarşamba günü eşinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle, her ne kadar iki testi de negatif çıkmasına rağmen antrenmanlara çıkarılmayan ve Trabzonspor maçı için Trabzon'a götürülmeyen Mbaye Diagne'nin alışverişe çıkması taraftarın tepkisini çekti.

Aboubakar, Sivas maçında yok Aboubakar, Sivas maçında yok Beşiktaş'ın Kamerunlu yıdlzı Aboubakar, vefat eden annesinin cenazesi için Kamerun'a gidecek. Yıldız futbolcu, Beşiktaş-Sivasspor maçında forma giyemeyecek.