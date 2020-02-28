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aksam.com.tr
  • 28 Şubat 2020 Cuma 11:08
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  • 28 Şubat 2020 Cuma 11:09

Beşiktaş'ta 6 genç oyuncuyla sözleşme imzalandı

Beşiktaş'ta 6 genç oyuncuyla sözleşme imzalandı

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Beşiktaş’ta altyapıda önemli adımlar atılmaya devam ediyor. Genç oyuncular Emre Yıldız, Emirhan Delibaş ve Ahmet Gülay'ın ardından Atamer Bilgin, Halil Duman ve Serdar Saatçı ile de profesyonel sözleşme imzalandı.

Siyah-beyazlı yönetim, altyapıya büyük önem verirken geleceğin oyuncuları adına hamleler yapılıyor.

Ortaçizgi'de yer alan habere göre; Beşiktaş’ta daha önce Emre Yıldız, Emirhan Delibaş ve Ahmet Gülay ile profesyonel sözleşme imzalanmıştı. Bu isimlere altyapıdan 3 oyuncu daha eklendi.

Siyah-beyazlılar altyapı oyuncularından Atamer Bilgin, Halil Duman ve Serdar Saatçı ile de profesyonel sözleşme imzaladı.

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