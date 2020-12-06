Beşiktaş'ın yenileri hücum performansıyla yüzleri güldürüyor

Beşiktaş'ta kadroya bu sezon katılan isimler özellikle ofansta büyük katkı yapıyor. Ligde 10. haftalar itibarıyla son 4 sezonun en yüksek puanına ulaşan Beşiktaş'ın başarısında kadroya yeni katılan oyuncuların büyük payı bulunuyor. Aboubakar 5 gol, 1 asistle en üretken yeni transfer olurken, Ghezzal ve Rosier 3'er asist yaptı, Mensah da 2 gol attı. Gökhan ve N'Sakala 1'er gol, Josef de 1 asist yaptı.
Ligde F.Bahçe ve Alanya ile birlikte en çok gol atan üç takımdan biri olan Beşiktaş'ın hücumdaki başarılı performansında yeni transferlerin büyük katkısı oldu. Siyah beyazlıların geride kalan 10 maçta kaydettiği 20 golün 17'sinde takıma bu sezon dahil edilen futbolcuların imzası bulunuyor. Aboubakar 5 gol, 1 asistle en üretken isim olurken, Mensah 2, Gökhan ve N'Sakala 1'er kez fileleri havalandırdı. Ghezzal ve Rosier 3'er, Josef da 1 asist yaptı. 10 yeni transferin 7'sinden skor katkısı alan Beşiktaş'ta sadece Welinton, Montero ve Atakan gol ya da asist üretemedi.
Maç başı gol ortalaması 2'ye yükseldi
Sezonun ilk 7 haftasında skor üretiminde sıkıntı yaşayan Beşiktaş, toplam 10 gol atarken maç başına 1,4 gibi son derece düşük bir ortalama yakalamıştı. Ancak son üç haftada kaydedilen 10 golle toplam gol sayısı 20'ye, ortalama ise 2'ye yükseldi. Önceki gün Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek çıkışını sürdüren Beşiktaş, bu sezon 5 maçta rakiplerine 3 ve daha üzeri gol attı. Kartal daha önce Trabzonspor (31), Yukatel Denizlispor (3-2), Medipol Başakşehir (3-2) ve Fenerbahçe (4-3) karşılaşmalarında en az 3 kez gol sevinci yaşamıştı.
Pas sayısında sezonun rekoru: 637
Kasımpaşa galibiyetiyle 19 puana ulaşan Kartal, 10. haftalar itibarıyla son 4 sezonun en yüksek puanını yakaladı. Şenol Güneş yönetimindeki 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında 18 puan toplayan Beşiktaş, geçen sezon ise 15 puanda kalmıştı. Beşiktaş ayrıca Kasımpaşa maçında sezonun pas rekorunu kırdı. 637 pas yapan siyah beyazlılar, bunların yüzde 88'inde başarılı olup, 560 başarılı pas sayısına ulaştı. Siyah beyazlı takım daha önce 1-0 kazandığı Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 629 pas yaparken, bunların 510'unda başarılı olmuştu.
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