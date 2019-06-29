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  3. Beşiktaş'ın ilk transferi Douglas! Brezilyalı oyuncunun sözleşme şartları da ortaya çıktı

Beşiktaş'ın ilk transferi Douglas! Brezilyalı oyuncunun sözleşme şartları da ortaya çıktı

Beşiktaş'ın ilk transferi Douglas! Brezilyalı oyuncunun sözleşme şartları da ortaya çıktı

Beşiktaş, sağ beke yapmayı düşündüğü takviye konusunu sonunda çözdü.

Siyah-Beyazlılar, geçen sezon Demir Grup Sivasspor’da forma giyen ve Galatasaray’ın da gündeminde olan eski Barcelona’lı Douglas ile her konuda anlaşmaya vardı. Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki Sambacı’nın 8 Temmuz’da Riva’da Beşiktaş’a 2 milyon eurodan 3 yıllık imza atacağı bildirildi. Douglas’ın işini bitiren Kartal, bir diğer sağ bek adayı Placido’nun transferini rafa kaldırdı.

(Star)

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