Beşiktaş'a yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif

SPOR GÜNDEMİ

Süper Lig devi bombayı patlattı! Başkan, transferi açıkladı Süper Lig devi bombayı patlattı! Başkan, transferi açıkladı Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Dün Rahmi Anıl Başaran'ı kadrosuna kattığını resmen açıklayan Bordo-Mavililer, yine Balıkesirspor'dan Aly Malle ile prensip anlaşmasına vardı. Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Aly Malle'nin 2 hafta önce Udinese'den sözleşme opsiyonunu kullandık. Aly Malle'nin transferi konusunda Trabzonspor'la prensip anlaşmasına vardık” dedi.

Rennes'den Uğurcan ısrarı Rennes'den Uğurcan ısrarı Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Rennes, Trabzon'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır'ı renklerine bağlamak istiyor.

Nuri Şahin bombası! Geliyor... Nuri Şahin bombası! Geliyor... Werder Bremen ile sözleşmesi bitecek olan Nuri Şahin, Sarı- Lacivertliler ile söz kesti. Transferde yerli isimlere ağırlık verecek olan yönetimin imza attıracağı ilk ismin Nuri Şahin olması bekleniyor.

Sergen Yalçın isyan etti Sergen Yalçın isyan etti Beşiktaş'ın 35 milyon Euro'Luk bütçesini yarı yarıya düşürmeyi planlayan yönetim kararını Sergen Yalçın'a iletti. Yalçın, “Anadolu takımlarının bütçesi bile 18 milyon Euro... Eğer başarı istiyorsak ona göre takım kurmalıyız” cevabını verdi.

Galatasaray'a müjde! Dev kaynak... Galatasaray'a müjde! Dev kaynak... Galatasaray yönetimi, kaynak arayışı sırasında iş adamlarının kapısını çaldı, locaların kira süresinin uzatılmasını istedi.

Fenerbahçe'nin kamp yerini Emre seçmiş Fenerbahçe'nin kamp yerini Emre seçmiş Sarı-Lacivertliler, TFF'nin Riva Tesisleri'nde kampa, kaptan Emre Belözoğlu'nun talebiyle girdiği ortaya çıktı. Emre, izole ve daha sakin bir yer olduğu için burayı seçti.