Beşiktaş'a Oğuzhan Özyakup'dan kötü haber

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, maçta uyluk iç adalesinde ağrı hisseden Oğuzhan Özyakup'un MR'ının çekildiği belirtilerek, "Oğuzhan Özyakup'un sol adduktor longus adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilmiştir." denildi.
Futbolcunun tedavisine başlandığı aktarıldı.
28 yaşındaki orta sahanın önümüzdeki hafta oynanacak olan Antalyaspor karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Macar kaleci Balazs Megyeri'yi transfer etti.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson bugün düzenlenen antrenmana katılmadı. Tecrübeli futbolcunun, sarı-lacivertli kulüple yollarını ayırması bekleniyor.
Beşiktaş'ın Süper Lig'de Trabzonspor ile yaptığı maçta yaşadığı ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Oğuzhan Özyakup'un adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildi.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, Lucas Biglia'yı transfer ettiğini açıkladı.
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, milli futbolcumuz Kenan Karaman'ın transferinde sona geldi. Turuncu-Lacivertliler, Fortuna Düsseldorf ile son detayları görüşüyor.
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Omar Elabdellaoui ve Etebo'yu kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin transfer listesi de oldukça yoğun.