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aksam.com.tr
  • 14 Eylül 2020 Pazartesi 20:18
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Beşiktaş'a Oğuzhan Özyakup'dan kötü haber

Beşiktaş'a Oğuzhan Özyakup'dan kötü haber

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AA

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Trabzonspor ile yaptığı maçta yaşadığı ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Oğuzhan Özyakup'un adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, maçta uyluk iç adalesinde ağrı hisseden Oğuzhan Özyakup'un MR'ının çekildiği belirtilerek, "Oğuzhan Özyakup'un sol adduktor longus adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilmiştir." denildi.

Futbolcunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

28 yaşındaki orta sahanın önümüzdeki hafta oynanacak olan Antalyaspor karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.

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