Josef de Souza Beşiktaş'ta

Beşiktaş, 31 yaşındaki tecrübeli orta saha Josef de Souza'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlılar, transfer videosunda, Brezilyalı futbolcunun geçen seneki bir tvitine atıf yaptı.

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'yı transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada oynayan 31 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Josef de Souza'ya Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, başarılar dileriz." denildi.

Josef de Souza daha önce Fenerbahçe'de de forma giymişti.



AÇIKLAMA VİDEOSUNDAKİ İLGİNÇ DETAY

Beşiktaş'ın, Josef de Souza'yı açıklama videosu Brezilyalı futbolcunun sosyal medya hakkındaki düşünceleriyle başlıyor. Tecrübeli orta saha, "Paylaşım yaparken sorumluluk sahibi olmamız gerekiyor çünkü önceden yazdıklarımız bir gün gerçekleşebilir." diyerek geçen yaz attığı Beşiktaş iddialarını yalanlayan tvitine atıf yapıyor.

YILDIZ FUTBOLCUNUN VİDEODA BAHSETTİĞİ TVİT

31 yaşındaki defansif orta saha, sonrasında o tviti 'alıntılayarak', "The time has come (zamanı geldi)" yazıyor.

BEŞİKTAŞ, TRANSFERİ BU VİDEOYLA DUYURDU