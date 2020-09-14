  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 14 Eylül 2020 Pazartesi 19:03
  • |
  • Son Güncelleme:

Josef de Souza Beşiktaş'ta

Josef de Souza Beşiktaş'ta

Paylaş

AA & Akşam.com.tr

Beşiktaş, 31 yaşındaki tecrübeli orta saha Josef de Souza'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlılar, transfer videosunda, Brezilyalı futbolcunun geçen seneki bir tvitine atıf yaptı.

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'yı transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada oynayan 31 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Josef de Souza'ya Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, başarılar dileriz." denildi.

Josef de Souza daha önce Fenerbahçe'de de forma giymişti.

AÇIKLAMA VİDEOSUNDAKİ İLGİNÇ DETAY

Beşiktaş'ın, Josef de Souza'yı açıklama videosu Brezilyalı futbolcunun sosyal medya hakkındaki düşünceleriyle başlıyor. Tecrübeli orta saha, "Paylaşım yaparken sorumluluk sahibi olmamız gerekiyor çünkü önceden yazdıklarımız bir gün gerçekleşebilir." diyerek geçen yaz attığı Beşiktaş iddialarını yalanlayan tvitine atıf yapıyor.

YILDIZ FUTBOLCUNUN VİDEODA BAHSETTİĞİ TVİT

31 yaşındaki defansif orta saha, sonrasında o tviti 'alıntılayarak', "The time has come (zamanı geldi)" yazıyor.

BEŞİKTAŞ, TRANSFERİ BU VİDEOYLA DUYURDU

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Josef de Souza Beşiktaş'ta
Josef de Souza Beşiktaş'ta

Josef de Souza Beşiktaş'ta

İlk 11'ler belli oldu | Hatayspor-Başakşehir
İlk 11'ler belli oldu | Hatayspor-Başakşehir

İlk 11'ler belli oldu | Hatayspor-Başakşehir

Lucas Biglia, resmen Fatih Karagümrük'te
Lucas Biglia, resmen Fatih Karagümrük'te

Lucas Biglia, resmen Fatih Karagümrük'te

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Bitti bu iş! Kenan Karaman transferi resmen açıklanıyor
Bitti bu iş! Kenan Karaman transferi resmen açıklanıyor

Bitti bu iş! Kenan Karaman transferi resmen açıklanıyor

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, milli futbolcumuz Kenan Karaman'ın transferinde sona geldi. Turuncu-Lacivertliler, Fortuna Düsseldorf ile son detayları görüşüyor.

İşte Galatasaray'ın transfer listesi
İşte Galatasaray'ın transfer listesi

İşte Galatasaray'ın transfer listesi

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Omar Elabdellaoui ve Etebo'yu kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin transfer listesi de oldukça yoğun.

Futbolda yolsuzluğa karşı BM ve FIFA'dan iş birliği
Futbolda yolsuzluğa karşı BM ve FIFA'dan iş birliği

Futbolda yolsuzluğa karşı BM ve FIFA'dan iş birliği

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Başkanı Ghada Fathi Waly ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, futbolda yolsuzluk ve suçla mücadele alanında iş birliğini hedefleyen bir Mutabakat Zaptı imzaladı.

Galatasaray yıldız oyuncuya imza attırıyor
Galatasaray yıldız oyuncuya imza attırıyor

Galatasaray yıldız oyuncuya imza attırıyor

Sarı kırmızılıların anlaştığı Wilshere'ın gelecek hafta İstanbul'da olması bekleniyor.

Beşiktaş ve Karagümrük'ün transfer savaşı
Beşiktaş ve Karagümrük'ün transfer savaşı

Beşiktaş ve Karagümrük'ün transfer savaşı

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük'ün 31 yaşındaki sağ bek Ezequiel Schelotto'ya teklif götürdüğünü iddia etti.

Josef de Souza imzayı attı
Josef de Souza imzayı attı

Josef de Souza imzayı attı

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı ve dün İstanbul'a gelen Josef de Souza, kendisini Siyah-Beyazlılara bağlayan 1+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.