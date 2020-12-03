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  • Beşiktaş yönetimi, Atiba'nın '1-2 yıl daha oynarım' sözleri üzerine harekete geçti
  • 03 Aralık 2020 Perşembe 09:50
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Beşiktaş yönetimi, Atiba'nın '1-2 yıl daha oynarım' sözleri üzerine harekete geçti

Beşiktaş yönetimi, Atiba'nın '1-2 yıl daha oynarım' sözleri üzerine harekete geçti

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2013 yazında Beşiktaş'a transfer olan 37 yaşındaki Atiba Hutchinson, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ‘1-2 yıl daha oynarım' ifadelerini kullanmıştı. Başarılı futbolcunun bu sözlerinin ardından Siyah-Beyazlı yönetim harekete geçti.

Kanadalı ön libero, "Sezon sonu bırakacağım diye düşünsem bunu söylerim. Zorlamaya devam edeceğim. Şu an ne yaptığıma odaklıyım. Sezon sonu geldiğinde önümüzdeki sezonu planlayacağım" demişti.

Bu açıklama üzerine siyah-beyazlı yönetimin, devam etmek istemesi halinde Atiba'ya yeni bir sözleşme sunmaya hazır olduğu ve bunun için çalışmalara başladığı öğrenildi.

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