Beşiktaş ve Trabzonspor arasında Kanga yarışı

Kara Kartal, Bordo-Mavililer'in önümüzdeki sezon için söz kestiği Guelor Kanga'yı gözüne kestirdi. Sparta Prag ile sözleşmesi sona erecek olan Gabonlu oyuncu ile temaslar başlayan yönetim, yıldız 10 numarayı kadroya katmak için tüm imkanlarını zorlayacak.

Önümüzdeki sezon uygun maliyetle kaliteli kadro kurmak isteyen ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kara Kartal, orta saha transferinde sürpriz bir isme yöneldi. Siyah-Beyazlılar, Trabzonspor’un sezon başından bu yana ısrarla istediği hatta önümüzdeki sezon için söz kestiği Guelor Kanga için devreye girdi. Beşiktaş, Sparta Prag ile sezon sonunda sözleşmesi sona eren Gabonlu oyuncu ile temaslara başladı.

Yalçın transferde ısrarcı

Oyuncu izleme (scout) ekibinin uzun zamandır takip ettiği 29 yaşındaki orta saha için olumlu rapor verdiği öğrenilirken, teknik direktör Sergen Yalçın’ın da transferde ısrarcı olduğu kaydedildi. Bordo-Mavililer ile transfer yarışına giren Kara Kartal, tüm imkanlarını zorlayarak hem Kanga’yı kadrosuna katmayı hem de rakibi Fırtına’ya transfer çalımı atmayı hedefliyor.

Kanga ile sezon başında ve devre arasında görüşen Bordo- Mavililer artık transferi sonuçlandırmak istiyor. Pazarlıklarda mesafe kaydeden Trabzonspor’un, Beşiktaş’ın da görüşmelere dahil olmasıyla kesenin ağzını biraz daha açması bekleniyor.

Fırtına’nın, Kanga aşkı bitmiyor... Liglere verilen arada transfere yoğunlaşan Bordo- Mavililer, sezon başında ve devre arasında görüşmeler yaptığı Guelor Kanga’da ısrarcı. Bordo- Mavili taraftarlar da adeta yönetime bu konuda yardımcı oluyor, 29 yaşındaki oyuncuyu ‘Come to Trabzonspor’ (Trabzonspor’a gel) şeklinde mesaj yağmuruna tutuyor.

Kaptırmamak adına...

Ancak Trabzonspor uzun zamandır görüşmeler yaptığı Gabonlu oyuncu ile pazarlıklarda aşama kaydetse de henüz transfere nokta koyamadı. Görüşmelere Beşiktaş’ın da dahil olmasıyla birlikte Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmaylarının, oyuncuyu ezeli rakibine kaptırmamak adına kesenin ağzını biraz daha açması bekleniyor.

(Fanatik)