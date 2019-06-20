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  3. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Cristian Zapata, Sampdoria'ya transfer oluyor

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Cristian Zapata, Sampdoria'ya transfer oluyor

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Cristian Zapata, Sampdoria'ya transfer oluyor

Adı sık sık Süper Lig devleriyle anılan Cristian Zapata, Sampdoria'ya transfer oluyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Hemen hemen son 3 yıldır Süper Lig kulüpleriyle adı anılmasına rağmen bir türlü Türkiye’ye gelmeyen ve bu sezon özellikle Fenerbahçe’nin yakından ilgilendiği iddia edilen Cristian Zapata’nın yeni adresi belli oldu.

GİAMPAOLO ÇOK İSTİYOR

7 yıldır Milan forması giymesine karşın son 4 sezondur rotasyon oyuncusu olarak kullanılan Zapata’nın Serie A ekiplerinden Sampdoria ile masaya oturduğu ortaya çıkarken, tecrübeli teknik adam Marco Giampaolo’nun tecrübeli stoperi takımında görmek istediği belirtildi. Şu anda Copa Amerika turnuvası için Kolombiya Milli Takımı’nda görev alan 32 yaşındaki futbolcu Gattuso tarafından 19 maçta sahaya sürülürken, bonservisi elinde olan oyuncu toplamda 47 kez milli takım forması terletti.

Her iki ayağını kullanan Cristian Zapata tecrübesi ve maliyetiyle bir hayli ön plana çıkarken, oyuncunun daha önce Udinese, Villarreal formaları giymesi Zapata transferini cazip kılıyordu.

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