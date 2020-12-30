Beşiktaş uzatmalı aşkı ile anlaşmaya çok yakın

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle ikinci sıraya yükselen Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor. Özellikle gol yollarındaki etkinliği arttırmak isteyen siyah beyazlı ekip dünyaca ünlü forvet oyuncusu ile görüşmelere başladı. Yıldız isimle yapılan görüşmede ise sözleşme şartları oldukça dikkat çekti. İşte ara transfer döneminde bombayı patlatmak isteyen Beşiktaş'ın görüştüğü o isim…
BEŞİKTAŞ DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLA GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta, taraftarı oldukça heyecanlandıracak bir transfer görüşmesi yaşanıyor.
BEŞİKTAŞ'TA MANDZUKİC SESLERİ
Ara transfer dönemi çalışmalarına son sürat devam eden siyah beyazlılardan flaş bir transfer hamlesi geldi. Siyah beyazlı ekip, dünyaca ünlü forvet Mario Mandžukić ile görüşmelere başladı. Beşiktaş yönetiminin performansa dayalı bir transfer teklifi sunması ise taraftarı heyecanlandırdı.
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