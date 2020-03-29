Beşiktaş, Tyler Boyd'u bir Süper Lig ekibine kiralamak istiyor

SPOR GÜNDEMİ

Fatih Terim emekli mi olacak? Fatih Terim emekli mi olacak? Koronavirüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in iyileştikten sonra emekli olacağı iddia edildi. Peki Terim emekli olacak mı? İşte Fatih Terim cephesinden son dakika bilgileri...

Beşiktaş'a geri dönüyor Beşiktaş'a geri dönüyor Lyon'da taraftarlarla problem yaşayan Beşiktaş'ın eski stoperi Marcelo Guedes'in sezon sonunda siyah beyazlı takıma geri dönmesi gündemde...

Sky Sports flaş haber olarak geçti! Sörloth... Sky Sports flaş haber olarak geçti! Sörloth... Sky Sports'un haberine göre, Trabzonspor'da harikalar yaratan Alexander Sörloth için Real Madrid de devrede.

Les Ferdinand: 'Beni Beşiktaş adam etti' Les Ferdinand: 'Beni Beşiktaş adam etti' Beşiktaş'ın unutulmaz İngiliz futbolcusu Les Ferdinand, siyah-beyazlı kulübün kendisini sosyal medyada efsaneler arasında göstermesinden büyük gurur duyduğunu söyledi.

Karius Hertha'yla imzaladı Karius Hertha'yla imzaladı Beşiktaş'ın sezon sonunda yola devam etmeyeceğini açıkladığı Loris Karius, ülkesine geri dönüyor.

Fenerbahçe'den 'öze dönüş' operasyonu Fenerbahçe'den 'öze dönüş' operasyonu Gelecek sezon için ‘öze dönüş' operasyonuna başlayan Fenerbahçe, teknik direktörlük için Erol Bulut'u gözüne kestirirken yardımcı hoca olarak ise Dirk Kuyt, Emre Belözoğlu, Alex de Souza gibi isimleri düşünüyor.