Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı şifresiz nereden izlenir? Beşiktaş Trabzonspor kadrosu belli oldu mu?

Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı şifresiz nereden izlenir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor 130. kez karşı karşıya geliyor. Bugüne kadar oynanan 129 maçın 53'ünü Beşiktaş, 45'ini Trabzonspor kazandı, 31 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Beşiktaş'ın 177 golüne, Trabzonspor 143 golle karşılık verdi. Futbolseverler, yarın oynanacak maç için nefeslerini tuttu.
BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?
Beşiktaş ve Trabzonspor, Vodafone Park’ta karşı karşıya gelecek. 22 Şubat Cumartesi günü saat 20:00’de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1’den canlı izlenebilecek.
Başakşehir'e yenilen Beşiktaş şampiyonluk şansını devam ettirmek için Trabzonspor'u saha ve seyirci avantajını kullanarak kazanmak istiyor. Trabzonspor ise deplasmandan eli boş dönmek istemiyor.
BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR KADROSU BELLİ OLDU MU?
Beşiktaş Trabzonspor kadrosu henüz resmi olarak açıklanmadı.
Trabzonspor’un 21 kişilik kadrosunda, “Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Pereira, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Da Costa, Manoel Messias, Doğan Erdoğan, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Bilal Başakçıoğlu, Guilherme, Daniel Sturridge, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban” bulunuyor.
Siyah-beyazlıların Trabzonspor karşısındaki muhtemel 11’i ise şu şekilde: “Karius - Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rebecho, Elneny, Atiba, Lens, Boateng, Caner (N'Koudou), Burak
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlıların denemek için Türkiye’ye getirdiği ve idmana çıkardığı Andona Jacob'u beğenmedi ve geri gönderdi.
Daha önce futbolu bıraktığını açıklayan Trabzonspor’un eski kalecisi ve kaptanı Onur Kıvrak’ın aylar sonra sosyal medyaya giriş yapması ‘futbola geri mi dönüyor?’ sorusunu da akıllara getirdi. Eski file bekçisinin menajeri Engin Kırkpınar, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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Galatasaray'ın devre arasında Ajax'a gönderdiği Ryan Babel'in, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Getafe maçında yaptığı hareket maça damgasını vurdu.
BEŞİKTAŞ yönetimi, iç transferde harekete geçiyor.