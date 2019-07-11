Beşiktaş, Timothee Kolodziejczak transferini Enzo Roco takasıyla bitirmek istiyor

Sol stoper arayışındaki Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Siyah-beyazlılar, geçen sezon Fransız ekibi Saint-Etienne'de forma giyen, bonservisi Meksika takımı Tigres'te olan Timothee Kolodziejczak'i transfer etmek istiyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da onay verdiği 27 yaşındaki Fransız futbolcu için yönetim pazarlıklara başladı. Bonservisi Meksika kulübü Tigres'te olan 27 yaşındaki stoper için Roco takasta kullanılabilir.

Kolodziejczak geçen sezon Fransa Ligue 1'de 36 maçta, 3 gol atıp 3 de asist yapmıştı.

ADRIANO’NUN SON TALİBİ PARANAENSE

Beşiktaş'la sözleşmesi biten ve yapılan yeni teklifi kabul etmeyen Adriano için Sao Paulo ve Santos'un ardından, Athletico Paranaense de devreye girdi. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncunun menajeri Santanna, Paranaense ile görüştüklerini açıkladı.

(Sabah)