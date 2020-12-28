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aksam.com.tr
  • 28 Aralık 2020 Pazartesi 16:56
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Beşiktaş-Sivasspor maçının VAR hakemi Koray Gençerler oldu

Beşiktaş-Sivasspor maçının VAR hakemi Koray Gençerler oldu

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Beşiktaş'ın bu akşam sahasında Sivasspor'u ağırlayacağı maçın VAR hakemi belli oldu.

Beşiktaş’ın bu akşam sahasında Sivasspor’u konuk edeceği maçın VAR hakemi Koray Gençerler oldu.

Mücadelenin AVAR hakemi ise Ceyhun Sesigüzel.

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• Teknik Direktör Avcı'nın istifa etmeyi düşündüğü iddia edildi.

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• Sarı-Lacivertliler, 5 milyon euro serbest kalma maddesi olan Yunan futbolcu için Akdeniz ekibine 2,5 milyon euro teklif edecek.
• Yönetim takas formülünü de masada tutuyor.

Yönetimden Belhanda'ya şok tavır! Menajeriyle birlikte...
Yönetimden Belhanda'ya şok tavır! Menajeriyle birlikte...

Yönetimden Belhanda'ya şok tavır! Menajeriyle birlikte...

Yeni sözleşme imzalamak istediğini yönetime bildiren Younes Belhanda, 3,35 milyon euroluk maaşında da 1 milyon euro indirime gideceğini dile getirdi ancak yönetim bu talebe son derece soğuk bakarken oyuncuya cevap dahi verilmedi.

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• Sezon başında Galatasaray yönetiminin pandemi nedeniyle talep ettiği indirime olumsuz yanıt veren Belhanda ve menajeri yeni kontrat için bu kez bizzat kendileri fiyat düşürdü.
2,3 milyon euro isteyen ve yüzde 30 indirim yaptığı garanti ücretinin kabul edilmesi halinde imzaları atmaya hazır olduğunu belirten Belhanda ve menajeri bu görüşmede istediği yanıtı alamadı.
• Belhanda'nın bu talebine sarı kırmızılılar yanıt dahi vermedi.
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