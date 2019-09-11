Beşiktaş scout ekibinden sol bek David Hancko ve sağ kanat Pyry Soiri'ye tam not

Hazırlanan raporu teknik direktör Abdullah Avcı'ya sunan scout ekibi, oyuncunun transferi için olumlu görüş belirtti.

BONSERVİSİ FIORENTINA'DA

Bonservisi Fiorentina'da bulunan 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon Sparta Prag'a kiralanmıştı. 2023 yılına kadar Fiorentina ile sözleşmesi bulunan Hancko, 4 kez Slovakya milli takımında oynadı.

Scout ekibinin beğendiği bir başka isim 24 yaşındaki Pyry Soiri ise Danimarka'nın Esbjerg takımında oynuyor ve sağ kanat pozisyonunda görev alıyor.