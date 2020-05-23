Beşiktaş sağanak yağmur altında çalıştı

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Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de Galatasaray'la yıllık 1.2 milyon euro ücret artı 500 bin euro imza parasına 3 sezonluk anlaşan Mert Hakan Yandaş'a, Fenerbahçe yıllık 1.5 milyon euro artı imza parası önerdi. Pazarlıkları yapan menajer masadan el sıkışarak kalktı. Emre Kılınç'la da görüşmeler sürüyor.

Galatasaray Belhanda'nın alternatifini belirledi Galatasaray Belhanda'nın alternatifini belirledi Younes Belhanda'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, sarı-kırmızılılar Faslı yıldızın yerini tanıdık bir isimle dolduracak. Öyle ki Galatasaray yönetimi teklif edilecek rakamı da belirledi.

Açıklama geldi! 'F.Bahçe beni Haziran'da istiyor' Açıklama geldi! 'F.Bahçe beni Haziran'da istiyor' Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin kendisini Süper Lig'in kalan 8 haftasında takımın başında görmek istediğini söyledi. Hırvat teknik adam, virüsün seyrinin buna şimdilik izin vermediğini de belirtti.

Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sonra erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak istiyor. Yıldız oyuncuya, "Seni Galatasaray'da görmek istiyoruz" mesajı gönderildi.

F.Bahçe'de yeni hoca göreve başlıyor F.Bahçe'de yeni hoca göreve başlıyor Hem Alanyaspor hem de Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda yola devam ediyor. Bu nedenle Ali Koç, resmi temas kurmak için kupanın tamamlanmasını bekliyor. Ardından çok büyük ihtimalle Temmuz'da Erol Bulut dönemi resmen başlayacak.

Trabzonspor'un yıldızı elden kaçıyor Trabzonspor'un yıldızı elden kaçıyor Yönetimin tüm çabasına rağmen yıldız futbolcunun menajerinin her görüşmede farklı problemler çıkarttığı ve taraflar arasındaki iplerin artık kopma noktasına geldiği öğrenildi. Novak'ın menajeri de oyuncusunu Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'e önerdi.