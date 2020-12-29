Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yayımladı

Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor ile yaptığı maçta sakatlanan Rachid Ghezzal'ın sağ kalça ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçın ardından ağrı hisseden Rachid Ghezzal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ kalça ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edildiği bildirildi.



Ghezzal'ın tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.

Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor ile yaptığı maçta sakatlanan Rachid Ghezzal'ın sağ kalça ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı.