Beşiktaş, Mirin'i Fransız ekibi Toulouse'a kiraladı. Fransız stoper, bu sabah Fransız ekibi için sağlık kontrollerinden geçti.
BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI
"Oyuncumuz Nicolas Isimat Mirin, kiralık olarak ön anlaşmaya vardığı Toulouse Kulübü tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Fransa'ya gitmiştir."
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray Falcao'yu, Trabzonspor ise Sturridge'i kaptı.
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Beşiktaş, Mirin'i Toulouse'a kiraladı. 27 yaşındaki oyuncu sağlık kontrolünden geçti.
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