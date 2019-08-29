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  3. Beşiktaş, Jeremain Lens için Suudi Arabistan'dan gelen teklifi yetersiz buldu

Beşiktaş, Jeremain Lens için Suudi Arabistan'dan gelen teklifi yetersiz buldu

Beşiktaş, Jeremain Lens için Suudi Arabistan'dan gelen teklifi yetersiz buldu

Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Lens'e, ikinci ciddi teklif Suudi Arabistan'tan geldi.

Hollandalı oyuncuyu transfer ettiği rakam olan 4 milyon euro karşılığında satmak isteyen siyah-beyazlılara, Suudi Arabistan'dan 2 milyon euro'luk teklif geldiği, yönetimin ise bunu yetersiz bulduğu öğrenildi.

Yönetim, 31 yaşındaki oyuncu için transferin son günene kadar bekleyecek.

RENNES, GONALOS'TAN VAZGEÇTİ

Roma'da forma giyen Fransız ön libero Maxime Gonalons'un adı bir süredir Beşiktaş'la birlikte anılıyordu.

Yahoo Sports Fransa'dan Manu Lonjon, oyuncuyu kadrosuna katmaya çok yakın olduğu söylenen Rennes'in transferi gerçekleştiremediğini yazdı. Böylece defansif orta saha oyuncusunun Beşiktaş'a imza atmasının önündeki en büyük engel kalkmış oldu.

(Takvim)

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