Beşiktaş, Hüseyin Göçek'in ifadelerinin tezat olduğuna dair bilirkişi raporu aldı

TFF'den olumsuz yanıt alan siyah-beyazlılar bugün Tahkim Kurulu karşısına çıkacak. Beşiktaş yönetimi bu savunma öncesinde TFF'nin kendilerine verdiği yanıtta yer alan hakem Hüseyin Göçek'in, "Düdüğümü Göztepeli oyuncunun topa hakim olup dokunduğuna kanaat getirdiğim anda çaldım. Başından darbe alan Beşiktaşlı oyuncunun tedavisinin ardından topa hakimiyet kazanan Göztepeli oyuncunun bulunduğu noktadan oyunu başlattım" ifadelerinin tezat olduğuna dair bilirkişiye başvuru yaptı.
'İFADELERI DOĞRU DEĞİL'
Bilirkişi, 20 sayfadan oluşan Adli Video Analizi Uzman Mütalaası dosyasında, kural hatasına konu olan pozisyon üzerinde çeşitli materyaller aracılığıyla incelemeler yaptı ve Beşiktaş'a pozisyonla ilgili yanıt verdi. Hakemin ifadelerinin doğru olmadığı belirtilen raporda yer alan cevaplar Sabah Gazetesi'nde yer aldı:
İŞTE O RAPOR
1- Bir kolunu havaya kaldırarak düdüğü ağzına götürüp, düdüğü çaldığı ilk anda topun havada olduğu, herhangi bir oyuncu hakimiyetinde olmadığı, herhangi bir oyuncunun topa dokunmadığı açıkça anlaşılmaktadır.
2- Hüseyin Göçek, yaralı oyuncunun tedavisinin yaptırıldığından bahsetmişse de yaralı oyuncuya herhangi bir tedavi yapılmadığı, oyuncunun yerden kalktığı izlenmiştir. Olaya ilişkin deşifre klibi hazırlanmış olup, tüm kareler ardışık olarak raporda sunulmuştur.
NEDEN TEKRAR İSTENMİŞTİ?
Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Göztepe-Beşiktaş mücadelesinde Kartal'dan Boyd sakatlanmış, takım arkadaşı Douglas da kendi ceza sahası yan çizgisinden topu orta sahaya doğru uzaklaştırmış, hakem de top havadayken sakatlık gerekçesiyle maçı durdurmuştu. Hakem Göçek, pozisyonun ardından yeni kurala göre topu Beşiktaşlı oyunculara vermesi gerekirken eski kuralı uygulayıp meşin yuvarlağı Göztepeli futbolculara bırakmış, ilerleyen pozisyonda serbest vuruş kazanan ev sahibi ekip, frikikten gelişen atakta golü bulmuştu.
Bordo-Mavili takım, sezon sonunda mukavelesi bitecek 29 yaşındaki futbolcuyla sözleşme uzatmaya çalışıyordu. Ancak, oyuncunun menajerinin Galatasaray’la görüşme yaptığı ortaya çıktı.
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, 3-1 mağlup oldukları Galatasaray derbisinin ardından ilk 11’i değiştiriyor.
Tottenham, Liverpool, Everton ve Sevilla, Trabzon’un genç file bekçisinin peşinde. Express’e göre 20-25 milyon euroyu gözden çıkaran Uğurcan’ı transfer edebilir.
Beşiktaş, 26 Ocak'ta deplasmanda oynanan ve 2-1 kaybedilen Göztepe maçına yönelik yaptığı kural hatası itirazının peşini bırakmıyor.
3-1 kazanılan F.Bahçe derbisinde penaltıdan golü atan Falcao, yeniden Milli Takım formasını giymeye hazırlanıyor. Ülke basınında, tecrübeli forveti Queiroz’un çağıracağı yazıldı.
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve performansıyla göz dolduran Boateng için siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'dan sürpriz bir karar geldi. Yalçın, Ganalı yıldızı Alanyaspor maçında Burak Yılmaz'la birlikte çift forvet oynatacak.
Galatasaray'da erken seçim isteyen muhalif kanadın, idari olarak ibra edilmeyen Başkan Mustafa Cengiz’i mali yönden de ibra etmemeye hazırlandığı iddia ediliyor. Faruk Süren ise çatı aday olarak düşünülen eski yönetici ve aynı zamanda zamanda damadı olan Burak Elmas için destek arayışında.