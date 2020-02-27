Beşiktaş, Hüseyin Göçek'in ifadelerinin tezat olduğuna dair bilirkişi raporu aldı

Beşiktaş, 26 Ocak'ta deplasmanda oynanan ve 2-1 kaybedilen Göztepe maçına yönelik yaptığı kural hatası itirazının peşini bırakmıyor.

TFF'den olumsuz yanıt alan siyah-beyazlılar bugün Tahkim Kurulu karşısına çıkacak. Beşiktaş yönetimi bu savunma öncesinde TFF'nin kendilerine verdiği yanıtta yer alan hakem Hüseyin Göçek'in, "Düdüğümü Göztepeli oyuncunun topa hakim olup dokunduğuna kanaat getirdiğim anda çaldım. Başından darbe alan Beşiktaşlı oyuncunun tedavisinin ardından topa hakimiyet kazanan Göztepeli oyuncunun bulunduğu noktadan oyunu başlattım" ifadelerinin tezat olduğuna dair bilirkişiye başvuru yaptı.

'İFADELERI DOĞRU DEĞİL'

Bilirkişi, 20 sayfadan oluşan Adli Video Analizi Uzman Mütalaası dosyasında, kural hatasına konu olan pozisyon üzerinde çeşitli materyaller aracılığıyla incelemeler yaptı ve Beşiktaş'a pozisyonla ilgili yanıt verdi. Hakemin ifadelerinin doğru olmadığı belirtilen raporda yer alan cevaplar Sabah Gazetesi'nde yer aldı:

İŞTE O RAPOR

1- Bir kolunu havaya kaldırarak düdüğü ağzına götürüp, düdüğü çaldığı ilk anda topun havada olduğu, herhangi bir oyuncu hakimiyetinde olmadığı, herhangi bir oyuncunun topa dokunmadığı açıkça anlaşılmaktadır.

2- Hüseyin Göçek, yaralı oyuncunun tedavisinin yaptırıldığından bahsetmişse de yaralı oyuncuya herhangi bir tedavi yapılmadığı, oyuncunun yerden kalktığı izlenmiştir. Olaya ilişkin deşifre klibi hazırlanmış olup, tüm kareler ardışık olarak raporda sunulmuştur.

NEDEN TEKRAR İSTENMİŞTİ?

Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Göztepe-Beşiktaş mücadelesinde Kartal'dan Boyd sakatlanmış, takım arkadaşı Douglas da kendi ceza sahası yan çizgisinden topu orta sahaya doğru uzaklaştırmış, hakem de top havadayken sakatlık gerekçesiyle maçı durdurmuştu. Hakem Göçek, pozisyonun ardından yeni kurala göre topu Beşiktaşlı oyunculara vermesi gerekirken eski kuralı uygulayıp meşin yuvarlağı Göztepeli futbolculara bırakmış, ilerleyen pozisyonda serbest vuruş kazanan ev sahibi ekip, frikikten gelişen atakta golü bulmuştu.