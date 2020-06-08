Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

SPOR GÜNDEMİ

İngilizler resmen duyurdu! Beşiktaş'a rakip çıktı... İngilizler resmen duyurdu! Beşiktaş'a rakip çıktı... Koronavirüs pandemisinin oluşturduğu kayıplar nedeniyle transferde önceliğini bonservisi elinde olan futbolculara veren Beşiktaş, bu doğrultuda gündemine Keinan Davis'i almıştı. Kara-Kartal'a bu transferde rakibi İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa oldu.

Cazibe noktası artık Trabzon! Trabzonspor'dan üç büyüklere çalım Cazibe noktası artık Trabzon! Trabzonspor'dan üç büyüklere çalım Süper Lig lideri Trabzonspor, gösterdiği performansla dev kulüplerin takibine giren 19'luk yıldızı kadrosuna katmaya çok yakın.

Beşiktaşlıların korktuğu başına mı geliyor! F.Bahçe, Kartal'ın eski yıldızına teklif yaptı... Beşiktaşlıların korktuğu başına mı geliyor! F.Bahçe, Kartal'ın eski yıldızına teklif yaptı... Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için ortaya atılan iddia sarı-lacivert renklere gönül verenleri heyecanlandırırken; Beşiktaşlıları ise adeta tedirgin etti.

Neymar az daha üvey baba katili oluyordu Neymar az daha üvey baba katili oluyordu Fransız ekibi PSG ve Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı Neymar'ın 52 yaşındaki annesi Nadine Gonçalves, geçtiğimiz haftalarda barıştığı sevgilisi Tiago Ramos ile yeniden tartıştı. Şiddetli tartışma sonrası cama yumruk atan Ramos'un koluna 12 dikiş atıldı. Neymar'ın arkadaşı ise yaptığı açıklamada, tartışma nedeniyle Neymar'ın, Tiago Ramos'a çok sinirlendiğini ve olay anında yakın çevrede olması halinde Ramos'u öldürebileceğini söyledi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Vefa Küçük'e yanıt TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Vefa Küçük'e yanıt Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 2010-2011 sezonuyla ilgili ifadelerine açıklık getirmesini isteyen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e gönderdiği yazıda "Yayında bana yöneltilen soruya karşılık verdiğim cevapta, asıl vurgulanmak istenen, tartışmaların o günden bu yana Türk futbolunda tekrar gündeme gelmemiş olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Serie A'da şampiyon çıkmayabilir Serie A'da şampiyon çıkmayabilir İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), ülkede futbol liglerinin yeniden durması durumunda izlenecek yol haritasını belirledi.