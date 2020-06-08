Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşuları ardından pas, 5’e 2 çalışması yaptı.
Taktik programının yer aldığı uygulamalar sonrası yarı sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları ile antrenman tamamlandı.
Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştirdiği idmanla devam edecek.
Koronavirüs pandemisinin oluşturduğu kayıplar nedeniyle transferde önceliğini bonservisi elinde olan futbolculara veren Beşiktaş, bu doğrultuda gündemine Keinan Davis'i almıştı. Kara-Kartal'a bu transferde rakibi İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa oldu.
Süper Lig lideri Trabzonspor, gösterdiği performansla dev kulüplerin takibine giren 19'luk yıldızı kadrosuna katmaya çok yakın.
Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için ortaya atılan iddia sarı-lacivert renklere gönül verenleri heyecanlandırırken; Beşiktaşlıları ise adeta tedirgin etti.
Fransız ekibi PSG ve Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı Neymar'ın 52 yaşındaki annesi Nadine Gonçalves, geçtiğimiz haftalarda barıştığı sevgilisi Tiago Ramos ile yeniden tartıştı. Şiddetli tartışma sonrası cama yumruk atan Ramos'un koluna 12 dikiş atıldı. Neymar'ın arkadaşı ise yaptığı açıklamada, tartışma nedeniyle Neymar'ın, Tiago Ramos'a çok sinirlendiğini ve olay anında yakın çevrede olması halinde Ramos'u öldürebileceğini söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 2010-2011 sezonuyla ilgili ifadelerine açıklık getirmesini isteyen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e gönderdiği yazıda "Yayında bana yöneltilen soruya karşılık verdiğim cevapta, asıl vurgulanmak istenen, tartışmaların o günden bu yana Türk futbolunda tekrar gündeme gelmemiş olmasıdır." ifadelerini kullandı.
İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), ülkede futbol liglerinin yeniden durması durumunda izlenecek yol haritasını belirledi.
Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Wasl forması giyen genç futbolcu Khalid Al Shaibani, hedefinin Türkiye'de oynamak olduğunu belirtirken, Süper Lig ve TFF 1. Lig'den kendisine gelen bazı teklifler olduğunu ifade etti.