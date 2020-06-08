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aksam.com.tr
  • 08 Haziran 2020 Pazartesi 20:43
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Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 13 Haziran Cumartesi günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşuları ardından pas, 5’e 2 çalışması yaptı.

Taktik programının yer aldığı uygulamalar sonrası yarı sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları ile antrenman tamamlandı.

Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştirdiği idmanla devam edecek.

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