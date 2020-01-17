Beşiktaş, Dorukhan Toköz ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı

Siyah-Beyazlı yönetim sezon başında Alanyaspor maçında sakatlanan ve dizinden ameliyat olan Dorukhan Toköz ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak için masaya oturdu.
YENİ KONTRAT 1 MİLYON EURO
Beşiktaş'la sözleşmesi 2021'de sona erecek olan genç yıldıza yıllık 1 milyon Euro ödenecek.
Yönetim 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılması zor görünen Dorukhan'ı takımda tutarak önümüzdeki sezon daha yüksek bir bonservisle satmak istiyor.
(Fanatik)
Beşiktaş yönetimi sezon başında Udinese'nin 6 milyon Euro önerdiği Dorukhan Toköz'ün sözleşmesi konusunda elini çabuk tuttu ve 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
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