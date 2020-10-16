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aksam.com.tr
  • 16 Ekim 2020 Cuma 20:19
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Pınar Gültekin'in ailesini ağırladı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Pınar Gültekin'in ailesini ağırladı

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DHA

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nın Beykoz Belediyesi ile oynadığı maçta, Temmuz ayında vahşice katledilen Pınar Gültekin'in ailesini ağırladı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kadına şiddet sorununa dikkat çekmek için maçlarına "Kadına Şiddete Hayır" sloganıyla çıkan Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı’nın Süper Lig’in 4’üncü haftasında Süleyman Seba Spor Salonu’nda Beykoz Belediyesi ile oynadığı maçta, merhume Pınar Gültekin’in annesi Şefika Gültekin ile babası Sıddık Gültekin’i ağırladı. Gültekin ailesinin acısını paylaşan Çebi, "Bu tarz olayların bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyorum. Pınar Gültekin’in mekanı cennet olsun. Gültekin ailesine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi, merhume Pınar Gültekin’in annesi Şefika Gültekin’e kızının isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye ederken, babası Sıddık Gültekin’e de Beşiktaş Aygaz Takımı’nın Beykoz Belediyesi maçını merhume Pınar Gültekin’e atfettiğini belirten bir plaket takdim etti.

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