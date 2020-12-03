'Beşiktaş, Alvaro Montero'ya teklif yaptı'

AKŞAM

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın kaleci isteğini reddetse de yönetim Deportes Tolima ile yollarını ayıracak olan Alvaro Montero'ya teklifte bulundu.

Beşiktaş, Deportes Tolima ile sözleşmesi ay sonunda bitecek olan kaleci Alvaro Montero’ya teklifte bulundu.

Sergen Yalçın her ne kadar "kaleci istemiyorum" dese de Beşiktaş Yönetimi’nin 25 yaşındaki eldivene teklifini ilettiği belirtildi.

“Antena2.com”un haberine göre, Independiente de Montero’yu istiyor. Ancak teklifler reddedildi.

