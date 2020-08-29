Beşiktaş, 3 futbolcusunu kiraladı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşme yenilenen, transfer edilen ve kiralanan genç oyuncular hakkında şu ifadelere yer verildi:
Kulübümüz, genç futbolcularımızdan Ahmet Gülay ile Serdar Saatçı’nın sözleşmelerini yenilemiş, transfer çalışmaları kapsamında genç orta saha oyuncusu Abdullah Aydın ile sözleşme imzalamıştır. Profesyonel futbolcularımızdan Ahmet Gülay, Aytemiz Alanyaspor’a; Kerem Kalafat, Giresunspor’a; Abdullah Aydın ise Altay'a geçici transfer olmuştur.
Beşiktaş'ta Erdal Torunoğulları, Badou Ndiaye ile Skype üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme olumlu sonuçlandı.
Fenerbahçe'de eski futbolcusu Giuliano'nun takıma yeniden transferi konusunda sıcak saatler yaşanıyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hedef şu dört futbolcu: Nikola Kalinic, Francisco Montero, Davide Santon ve Gökhan Töre
FIFA'nın 'Kulüpler milli oyuncularını göndermek zorunda değil' kararı TFF'nin çabalarıyla aşıldı. Özdemir, “FIFA'nın kararından sonra zorluk oldu ama onları aştık, her şey planlandığı gibi yürüyor” dedi. Güneş ise, “Bütün oyuncular için izinler alındı. Sadece Hollanda ile görüşmeler sürüyor” bilgisini verdi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, seyircili karşılaşmalar için kombine yerine maç bileti satmayı tercih edeceklerini söyledi.
İsmi Fenerbahçe'yle anılan İsrailli gol makinesi Eran Zahavi, Guangzhou ile yollarını ayırdı.