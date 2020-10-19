Berna Gözbaşı'nın kızı ve aile fertlerinin bulunduğu locaya saldırı!

Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:
“17.10.2020 Cumartesi günü Sahamızda oynadığımız Demir Grup Sivasspor maçı sırasında aralarında Başkanımız Sayın Berna GÖZBAŞI’nın kızının ve diğer aile fertlerinin bulunduğu locaya bir saldırı gerçekleşmiştir.
Pandemi nedeniyle rakip takım taraftarlarının bulunmadığı ortamda, Sayın Berna GÖZBAŞI’nın geçmişte ÖSS derecesi bulunan ve Türkiye’nin yetiştirdiği ender gençlerden biri olan kardeşi Ozan GÖZBAŞI’nı darp eden, kızının yaşanan arbedede nefesinin kesilip, bayılmasına neden olan bu kişileri "Kayserispor Taraftarı" olarak görmemiz mümkün değildir.
Kulüp Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı ve kardeşi Ozan GÖZBAŞI başta olmak üzere tüm Gözbaşı ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşanan olayı şiddetle kınıyoruz…”
KULÜPLER BİRLİĞİ’NDEN KINAMA
Kulüpler Birliği Vakfı, Hes Kablo Kayserispor'un sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta sarı-kırmızılı kulübün başkanı Berna Gözbaşı'nın locasına yapılan saldırıyı kınadı.
Vakfın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Demir Grup Sivasspor müsabakası esnasında Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'nın kızının, çocuklarının ve yakınlarının, bulundukları locada saldırıya uğradıklarının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla ilgili gerekli işlemlerin emniyet güçleri tarafından yapıldığı vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:
"Kulüpler Birliği Vakfı olarak da konunun takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Saldırıda yaralanan başta Sayın Berna Gözbaşı'nın kızı ve kardeşi olmak üzere tüm ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşanılan bu olayı şiddetle kınıyoruz."
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