Berkay Özcan: Ülke puanı için çalışıyoruz

Başakşehir'in 10 numarası Berkay Özcan, 2-0 kaybettikleri, RB Leipzig maçını değerlendirdi.
İkinci yarıda iyi oynadıklarını belirten genç oyuncu, "İyi bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyorduk, iyi hazırlanmıştık. Kolay goller yedik, 20'de 2-0 geriye düştük ama 2. yarı baskılı oynadık, gol atabilirdik. Belki 1 gol atsak maç değişirdi ama atamadık." ifadelerini kullandı.
"İNŞALLAH ÇOK PUAN TOPLARIZ"
Gruptaki diğer maçlarda da kazanmak için sahaya çıkacaklarını kaydeden Berkay, "Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Ülke puanı için çalışıyoruz, onun için puan toplamamız gerek. Her maçta yüzde yüzümüzü vereceğiz, inşallah çok puan toplarız." dedi.
RB Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, 2-0 kazandıkları Başakşehir maçını değerlendirdi.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 kaybettikleri, RB Leipzig maçını değerlendirdi.
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