Benik Afobe'den Alexander Sörloth yorumu

Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta 2 gol atan yeni transfer Benik Afobe, maç sonrasında konuştu. Kaliteli bir takım olduklarını söyleyen Afobe, "Sezonun ilk maçını maalesef kaybettik, 2. maçta berabere kaldık, bugün tek amacımız kazanmaktı. Ne kadar kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduğumuzu biliyoruz, bunu ilan etmek amacımız. Bunu başardık bugün." dedi.
Sörloth'un yerini doldurmanın zor olduğunu belirten İngiliz oyuncu, "Hangi hücum oyuncusuna sorarsanız sorun, ilk golün önemli olduğunu, sonra daha rahat olduğunu hisseder. Geçen sezon çok goller atmış bir santrfor oyuncusuna sahipti takımımız. Kendimle karşılaştırmak istemiyorum ama giden arkadaşımız çok başarılı bir sezon geçirdi. Ben de kendi kalitemi göstermeye çalışıyorum. Her santrforun amacıdır gol atmak, ben de bunu yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
TÜRKMEN: "HER HAFTA İYİYE GİDİYORUZ"
Hüseyin Türkmen ise "Hocamızın istediği şekilde oynamaya çalışıyoruz. Her hafta iyiye gidiyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımız da bize uyum sağlıyorlar. Durumumuzun farkındaydık, kazanmak için çıkmıştık." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Müsabaka bordo-mavili takım 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Maçta 1 gol kaydeden Anthony Nwakaeme, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Galatasaray, Süper Lig'in 3'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesi son antrenmanını bu akşam gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılarda antrenmanı başkan Mustafa Cengiz ve 2'nci başkan Abdurrahim Albayrak da izledi.
Son olarak Aston Villa'dan Mbwana Ally Samatta'yı transfer eden ve forvete kimsenin ismi üzerinde tartışmayacağı bir golcü daha arayan Fenerbahçe'ye kötü haber Portekiz'den geldi. Porto, kadro dışı bıraktığı yıldız futbolcusu Ze Luis'i yeniden kadroya dahil etti ligin başlamasına iki hafta kala lisans çıkarttı. Bu gelişme, Portekiz ekibinin 29 yaşındaki futbolcuyu takımda tutacağı şeklinde yorumlandı.
Süper Lig'in 3. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Atakaş Hatayspor'un tek golünü atan Mame Biram Diouf, yaşadığı mutluluğu dile getirdi.
Süper Lig'in 3. haftasında 2-2 biten Göztepe - Gaziantep FK karşılaşmasının ardından, Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, teknik sorumlusu Ersin Parlatan ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica maçı değerlendirdi.
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ciddi gelir kayıpları yaşadıklarını söyledi.