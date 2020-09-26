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aksam.com.tr
  • 26 Eylül 2020 Cumartesi 21:41
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Benik Afobe'den Alexander Sörloth yorumu

Benik Afobe'den Alexander Sörloth yorumu

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Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor sahasında Yeni Malatya'yı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Benik Afobe ve Hüseyin Türkmen açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta 2 gol atan yeni transfer Benik Afobe, maç sonrasında konuştu. Kaliteli bir takım olduklarını söyleyen Afobe, "Sezonun ilk maçını maalesef kaybettik, 2. maçta berabere kaldık, bugün tek amacımız kazanmaktı. Ne kadar kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduğumuzu biliyoruz, bunu ilan etmek amacımız. Bunu başardık bugün." dedi.

Sörloth'un yerini doldurmanın zor olduğunu belirten İngiliz oyuncu, "Hangi hücum oyuncusuna sorarsanız sorun, ilk golün önemli olduğunu, sonra daha rahat olduğunu hisseder. Geçen sezon çok goller atmış bir santrfor oyuncusuna sahipti takımımız. Kendimle karşılaştırmak istemiyorum ama giden arkadaşımız çok başarılı bir sezon geçirdi. Ben de kendi kalitemi göstermeye çalışıyorum. Her santrforun amacıdır gol atmak, ben de bunu yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Kuzey'in kralı out Afrika'nın kralı in: 3-1

TÜRKMEN: "HER HAFTA İYİYE GİDİYORUZ"

Hüseyin Türkmen ise "Hocamızın istediği şekilde oynamaya çalışıyoruz. Her hafta iyiye gidiyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımız da bize uyum sağlıyorlar. Durumumuzun farkındaydık, kazanmak için çıkmıştık." ifadelerini kullandı.

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