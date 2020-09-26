Anthony Nwakaeme: 'Çalışmaya devam'

Süper Lig’in 3. haftasında Trabzonspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası bordo-mavililer adına bir gol kaydeden Anthony Nwakaeme açıklamalarda bulundu.
"ÇALIŞMAYA DEVAM"
Kazandıkları için mutlu olduğunu ifade eden Nijeryalı yıldız, "İyi bir maç oldu. Kazandığımız için mutluyum. Devam etmemiz gerekiyor. Çalışmaya devam etmeliyiz." diyerek sözlerini tamamladı.
Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Müsabaka bordo-mavili takım 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Maçta 1 gol kaydeden Anthony Nwakaeme, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Galatasaray, Süper Lig'in 3'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesi son antrenmanını bu akşam gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılarda antrenmanı başkan Mustafa Cengiz ve 2'nci başkan Abdurrahim Albayrak da izledi.
Son olarak Aston Villa'dan Mbwana Ally Samatta'yı transfer eden ve forvete kimsenin ismi üzerinde tartışmayacağı bir golcü daha arayan Fenerbahçe'ye kötü haber Portekiz'den geldi. Porto, kadro dışı bıraktığı yıldız futbolcusu Ze Luis'i yeniden kadroya dahil etti ligin başlamasına iki hafta kala lisans çıkarttı. Bu gelişme, Portekiz ekibinin 29 yaşındaki futbolcuyu takımda tutacağı şeklinde yorumlandı.
Süper Lig'in 3. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Atakaş Hatayspor'un tek golünü atan Mame Biram Diouf, yaşadığı mutluluğu dile getirdi.
Süper Lig'in 3. haftasında 2-2 biten Göztepe - Gaziantep FK karşılaşmasının ardından, Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, teknik sorumlusu Ersin Parlatan ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica maçı değerlendirdi.
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ciddi gelir kayıpları yaşadıklarını söyledi.