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aksam.com.tr
  • 26 Eylül 2020 Cumartesi 21:30
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Anthony Nwakaeme: 'Çalışmaya devam'

Anthony Nwakaeme: 'Çalışmaya devam'

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Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Müsabaka bordo-mavili takım 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Maçta 1 gol kaydeden Anthony Nwakaeme, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig’in 3. haftasında Trabzonspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası bordo-mavililer adına bir gol kaydeden Anthony Nwakaeme açıklamalarda bulundu.

"ÇALIŞMAYA DEVAM"

Kazandıkları için mutlu olduğunu ifade eden Nijeryalı yıldız, "İyi bir maç oldu. Kazandığımız için mutluyum. Devam etmemiz gerekiyor. Çalışmaya devam etmeliyiz." diyerek sözlerini tamamladı. 

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Anthony Nwakaeme: 'Çalışmaya devam'
Anthony Nwakaeme: 'Çalışmaya devam'

Anthony Nwakaeme: 'Çalışmaya devam'

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Müsabaka bordo-mavili takım 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Maçta 1 gol kaydeden Anthony Nwakaeme, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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