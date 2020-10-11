Belhanda ve Feghouli hala başka takıma transfer olabilir

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Galatasaray, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli için 'transfer' umudunu koruyor.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, önceki gün yaptığı açıklamada, "İki kişiye maaşlarını eksik ödedik, onların ne halt yediğini anlatacağım. Bunlar yüzde 15'i kabul etmedi." ifadelerini kullanmıştı.

Cengiz'in bu açıklamayla işaret ettiği isimlerin Belhanda ve Feghouli olduğu öğrenilmişti.

Teknik ekipten görev verilmesine rağmen yönetimin göndermek için hala girişimlerde bulunduğu 2 futbolcuya, başta Katar olmak üzere transfer döneminin açık olduğu bölgelerden teklif beklendiği belirtildi.