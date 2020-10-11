Belhanda ve Feghouli hala başka takıma transfer olabilir

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, önceki gün yaptığı açıklamada, "İki kişiye maaşlarını eksik ödedik, onların ne halt yediğini anlatacağım. Bunlar yüzde 15'i kabul etmedi." ifadelerini kullanmıştı.
Cengiz'in bu açıklamayla işaret ettiği isimlerin Belhanda ve Feghouli olduğu öğrenilmişti.
Teknik ekipten görev verilmesine rağmen yönetimin göndermek için hala girişimlerde bulunduğu 2 futbolcuya, başta Katar olmak üzere transfer döneminin açık olduğu bölgelerden teklif beklendiği belirtildi.
Transfer sezonunda bir türlü beklenen orta saha takviyesini yapamayan Galatasaray'da taraftarı üzecek bir açıklama Romanya'dan geldi.
Avrupa'nın ardından Süper Lig'de de başarısız sonuçlar alan Siyah-Beyazlılar'da devreye teknik direktör Sergen Yalçın girdi. Tecrübeli hoca dünkü idman öncesinde futbolcularını, "Böyle devam edersek ligin 10.haftasını göremeyiz! Ben buna müsaade etmem" sözleriyle uyardı.
Hırvatlar, Mario Mandzukic'in Türkiye'den gelen teklifleri kabul etmeme nedeninin para olduğunu yazdı.
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Hollandalı oyuncu Jeremain Lens, sözleşmesini feshetmek için 3 milyon Euro talep etti. Yönetim kabul etmezse, Lens iki yılda 7 milyon Euro kazanacak.
Galatasaray'da Fatih Öztürk'ün transferi sonrasında yedek kaleci konumuna düşen Okan Kocuk, yeniden as kadroya girmek için çabalıyor.
Milli Takım'da 65 maça çıkıp, 32 galibiyet, 16 yenilgi alan Şenol Güneş, tarihimizde hiç yenemediğimiz Rusya karşısında deplasmanda bir ilke imza atmak istiyor.