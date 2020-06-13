  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 13 Haziran 2020 Cumartesi 08:00
  • |
  • Son Güncelleme:

Belhanda paniği

Belhanda paniği

Paylaş

Belhanda'nın temsilcisi Fatih İlek'in yaptığı açıklamalar Al Hilal yönetimini panikletti.

AKŞAM

Belhanda'nın temsilcisi Fatih İlek’in, “Al Duhail ve Al Rayyan kulüplerinin Belhanda’ya büyük bir ilgisi var” şeklindeki açıklaması Suudi Al Hilal Yönetimi’ni panikletti. Suudi gazeteleri, Belhanda’nın elden gitme ihtimalini “Şok gelişme” diye verdi. Hilal yönetimi elini çabuk tutma kararı aldı.

ORTA & ŞUT ÇALIŞTILAR

 Öte yandan Galatasaray dün yaptığı idmanla Rize maçının hazırlıklarını sürdürdü. Aslan, antrenmanın ana bölümünde orta ve şut çalıştı.

GALATASARAY'A HOCA OLACAK

Sneijder'in biyografi sini yazan Kees Jasma, “Wesley Sneijder çok iyi bir antrenör olacaktır. Kitabında da uzun vadede hoca olmak istediğini belirtti ve bunu Galatasaray’da yapmak istiyor. Orada çok iyi günler geçirdi, büyük başarılar kazandı. Ancak şu an yeterli belgelere sahip değil” dedi.

Galatasaray'la ödeşeceğiz

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Galatasaray'la ödeşeceğiz

title

Çifte kupa istiyoruz!

title

Göztepe Teknik Direktörü Palut: "Takımın sahadaki görüntüsü herkesle beraber beni de hayal kırıklığına uğrattı

Sivasspor 4. kez Koronavirüs testine girdi

SPOR GÜNDEMİ

Korona değil Karadeniz fırtınası! 1-3
Korona değil Karadeniz fırtınası! 1-3

Korona değil Karadeniz fırtınası! 1-3

Koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık 3 ay ara verilen Süper Lig bu akşam tekrar başlıyor. Lig lideri Trabzonspor, zorlu Göztepe deplasmanına konuk oluyor.

Fenerbahçe son nefeste! 2-1
Fenerbahçe son nefeste! 2-1

Fenerbahçe son nefeste! 2-1

Koronavirüs salgını sebebiyle uzun süre ara verilen Süper Lig bu akşam yeniden başlıyor. Ligdeki son 6 maçından 3 puan alamayan Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.

‘Takım halinde iyi oynadığımızı düşünüyorum‘
‘Takım halinde iyi oynadığımızı düşünüyorum‘

‘Takım halinde iyi oynadığımızı düşünüyorum‘

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, tüm takıma teşekkür etti.

‘Volkan ve Emre Fenerbahçe'nin şansıdır‘
‘Volkan ve Emre Fenerbahçe'nin şansıdır‘

‘Volkan ve Emre Fenerbahçe'nin şansıdır‘

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'de teknik sorumlu Tahir Karapınar, geriden gelerek maçı çevirmelerinin önemine değindi.

Posinecki: ‘Şanssız bir mağlubiyet yaşadık‘
Posinecki: ‘Şanssız bir mağlubiyet yaşadık‘

Posinecki: ‘Şanssız bir mağlubiyet yaşadık‘

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, şanssız bir mağlubiyet yaşadıklarını belirtti.

Palut: 'Hayal kırıklığına uğradım'
Palut: 'Hayal kırıklığına uğradım'

Palut: 'Hayal kırıklığına uğradım'

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor karşılaşmasında takımının sahadaki görüntüsünün kendisini büyük hayal kırıklığına uğrattığını bildirdi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: ‘CAS'a kapsamlı bir başvuru yapıyoruz‘
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: ‘CAS'a kapsamlı bir başvuru yapıyoruz‘

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: ‘CAS'a kapsamlı bir başvuru yapıyoruz‘

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine ilişkin, "CAS'a kapsamlı bir başvuru yapıyoruz. Hukuki süreç başladı." dedi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.