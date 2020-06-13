Belhanda paniği

Belhanda'nın temsilcisi Fatih İlek'in yaptığı açıklamalar Al Hilal yönetimini panikletti.

AKŞAM

Belhanda'nın temsilcisi Fatih İlek’in, “Al Duhail ve Al Rayyan kulüplerinin Belhanda’ya büyük bir ilgisi var” şeklindeki açıklaması Suudi Al Hilal Yönetimi’ni panikletti. Suudi gazeteleri, Belhanda’nın elden gitme ihtimalini “Şok gelişme” diye verdi. Hilal yönetimi elini çabuk tutma kararı aldı.

ORTA & ŞUT ÇALIŞTILAR



Öte yandan Galatasaray dün yaptığı idmanla Rize maçının hazırlıklarını sürdürdü. Aslan, antrenmanın ana bölümünde orta ve şut çalıştı.



GALATASARAY'A HOCA OLACAK

Sneijder'in biyografi sini yazan Kees Jasma, “Wesley Sneijder çok iyi bir antrenör olacaktır. Kitabında da uzun vadede hoca olmak istediğini belirtti ve bunu Galatasaray’da yapmak istiyor. Orada çok iyi günler geçirdi, büyük başarılar kazandı. Ancak şu an yeterli belgelere sahip değil” dedi.



Galatasaray'la ödeşeceğiz