Belhanda paniği

AKŞAM
Belhanda'nın temsilcisi Fatih İlek’in, “Al Duhail ve Al Rayyan kulüplerinin Belhanda’ya büyük bir ilgisi var” şeklindeki açıklaması Suudi Al Hilal Yönetimi’ni panikletti. Suudi gazeteleri, Belhanda’nın elden gitme ihtimalini “Şok gelişme” diye verdi. Hilal yönetimi elini çabuk tutma kararı aldı.
ORTA & ŞUT ÇALIŞTILAR
Öte yandan Galatasaray dün yaptığı idmanla Rize maçının hazırlıklarını sürdürdü. Aslan, antrenmanın ana bölümünde orta ve şut çalıştı.
GALATASARAY'A HOCA OLACAK
Sneijder'in biyografi sini yazan Kees Jasma, “Wesley Sneijder çok iyi bir antrenör olacaktır. Kitabında da uzun vadede hoca olmak istediğini belirtti ve bunu Galatasaray’da yapmak istiyor. Orada çok iyi günler geçirdi, büyük başarılar kazandı. Ancak şu an yeterli belgelere sahip değil” dedi.
Koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık 3 ay ara verilen Süper Lig bu akşam tekrar başlıyor. Lig lideri Trabzonspor, zorlu Göztepe deplasmanına konuk oluyor.
Koronavirüs salgını sebebiyle uzun süre ara verilen Süper Lig bu akşam yeniden başlıyor. Ligdeki son 6 maçından 3 puan alamayan Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, tüm takıma teşekkür etti.
Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'de teknik sorumlu Tahir Karapınar, geriden gelerek maçı çevirmelerinin önemine değindi.
Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, şanssız bir mağlubiyet yaşadıklarını belirtti.
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor karşılaşmasında takımının sahadaki görüntüsünün kendisini büyük hayal kırıklığına uğrattığını bildirdi.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine ilişkin, "CAS'a kapsamlı bir başvuru yapıyoruz. Hukuki süreç başladı." dedi.