Galatasaray'la ödeşeceğiz

AKŞAM
Geçen sezonki karşılaşmada haklarının yendiğini hatırlatan Kartal, “O maçta yapılan haksızlıklar bu ligde başka bir maçta olmadı. Bundan sonra bu tip hakem hataları olur mu? Olmaz. Hiçbir hakem bundan sonra cesaret edemez. Galatasaray’dan bir alacağımız var. Bu hafta inşallah o alacağımız alırız” dedi. Oğulcan Çağlayan transferiyle ilgili de konuşan Kartal, “Ben Oğulcan’ın Galatasaray ile anlaştığını bilmiyorum ama eğer Oğulcan bu hafta oynayacağımız Galatasaray takımına karşı çok iyi oynarsa bence Galatasaray’a gittiği zaman forma şansı bulur. Bu hafta iyi oynayamazsa zannediyorum ki Oğulcan Galatasaray takımında yedekten kurtulamaz” diye konuştu.
Koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık 3 ay ara verilen Süper Lig bu akşam tekrar başlıyor. Lig lideri Trabzonspor, zorlu Göztepe deplasmanına konuk oluyor.
Koronavirüs salgını sebebiyle uzun süre ara verilen Süper Lig bu akşam yeniden başlıyor. Ligdeki son 6 maçından 3 puan alamayan Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, tüm takıma teşekkür etti.
Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'de teknik sorumlu Tahir Karapınar, geriden gelerek maçı çevirmelerinin önemine değindi.
Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, şanssız bir mağlubiyet yaşadıklarını belirtti.
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor karşılaşmasında takımının sahadaki görüntüsünün kendisini büyük hayal kırıklığına uğrattığını bildirdi.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine ilişkin, "CAS'a kapsamlı bir başvuru yapıyoruz. Hukuki süreç başladı." dedi.