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aksam.com.tr
  • 13 Haziran 2020 Cumartesi 08:00
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Galatasaray'la ödeşeceğiz

Galatasaray'la ödeşeceğiz

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Rizespor Başkanı Hasan Kartal, yarın oynanacak Galatasaray maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

AKŞAM

Geçen sezonki karşılaşmada haklarının yendiğini hatırlatan Kartal, “O maçta yapılan haksızlıklar bu ligde başka bir maçta olmadı. Bundan sonra bu tip hakem hataları olur mu? Olmaz. Hiçbir hakem bundan sonra cesaret edemez. Galatasaray’dan bir alacağımız var. Bu hafta inşallah o alacağımız alırız” dedi. Oğulcan Çağlayan transferiyle ilgili de konuşan Kartal, “Ben Oğulcan’ın Galatasaray ile anlaştığını bilmiyorum ama eğer Oğulcan bu hafta oynayacağımız Galatasaray takımına karşı çok iyi oynarsa bence Galatasaray’a gittiği zaman forma şansı bulur. Bu hafta iyi oynayamazsa zannediyorum ki Oğulcan Galatasaray takımında yedekten kurtulamaz” diye konuştu.

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