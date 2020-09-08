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aksam.com.tr
  • 08 Eylül 2020 Salı 08:00
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Bedava orta saha Oghenekaro Etebo

Bedava orta saha Oghenekaro Etebo

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AKŞAM

Galatasaray, Stoke City'nin orta sahası Oghenekaro Etebo ile anlaştı. 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu satın alma opsiyonu ile kiralandı ve dün İstanbul'a geldi. Stoke'a kiralama ücreti verilmeyecek.

Galatasaray, aradığı orta sahayı İngiltere’de buldu. Sarı-Kırmızılı ekip Stoke City’nin orta sahası Oghenekaro Etebo ile anlaştı. 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu satın alma opsiyonu ile kiralandı ve dün İstanbul’a geldi. Sarı-Kırmızılı ekip, bu transfer için İngilizlere kiralama ücreti ödemeyecek. Merkez orta sahada görev alan Etebo sakatlığı nedeniyle en son 29 Haziran’da forma giydi.

7,2 MİLYON EURO ÖDENDİ

Etebo, futbola Nijerya ekibi Warri Wolves kulübünde başladı. 2016’da Portekiz’in Feirense takımına transfer olan Nijeryalı yıldız, Las Palmas’a kiralandıktan sonra 2018’de 7,2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Stoke City’nin yolunu tuttu. 2020’nin ocak ayında La Liga ekibi Getafe’ye kiralanan Etebo, 6 aylık İspanya macerasının ardından Stoke City’ye geri döndü. Kariyerinde 129 maça çıkan Etebo 12 gol, 7 asist yaparak toplam 19 gole katkıda bulundu.

İSTANBUL’A GELDİ

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Öte yandan Sarı-Kırmızılılar günü çift idmanla tamamladı. Futbolcuların hırslı olmaları teknik heyeti oldukça sevindirdi.

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Bedava orta saha Etebo
Bedava orta saha Etebo

Bedava orta saha Etebo

Galatasaray, Stoke City'nin orta sahası Oghenekaro Etebo ile anlaştı. 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu satın alma opsiyonu ile kiralandı ve dün İstanbul'a geldi. Stoke'a kiralama ücreti verilmeyecek.

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