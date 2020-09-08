Miami Falcao'yu bekler

AKŞAM

Galatasaray'ın yıldız forveti Radamel Falcao, İstanbul'dan sonra rotasını çizdi: Miami.

Radamel Falcao, Galatasaray’la olan sözleşmesi sona erdikten sonra ABD’ye gitmek istediğini duyurdu: “Galatasaray ile 2 yıllık daha sözleşmem var. Sonrasında Inter Miami’ye gitmek istiyorum. Çünkü, orada birçok Kolombiyalı var ve Miami bana Kolombiya’yı hatırlatıyor.”

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