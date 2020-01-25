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aksam.com.tr
  • 25 Ocak 2020 Cumartesi 15:09
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  • 25 Ocak 2020 Cumartesi 15:12

BB Erzurumspor'un tribün hasılatı Elazığ'daki depremzedelere bağışlanacak

BB Erzurumspor'un tribün hasılatı Elazığ'daki depremzedelere bağışlanacak

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Erzurumspor, Balıkesirspor maçı tribün gelirini depremzedelere bağışlayacak.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 1. Lig'de 26 Ocak Pazar günü iç sahada Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile yapılacak maçın tribün gelirini, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle bölgede zarar gören vatandaşlara bağışlayacak.

Kulüp başkanı Hüseyin Üneş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Üneş, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor olarak yaraların bir an önce sarılması adına Balıkesirspor maçımızın hasılatını depremzede kardeşlerimize bağışlayacağız. Geçmiş olsun Türkiye'm." ifadelerini kullandı.

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