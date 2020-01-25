BB Erzurumspor'un tribün hasılatı Elazığ'daki depremzedelere bağışlanacak

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 1. Lig'de 26 Ocak Pazar günü iç sahada Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile yapılacak maçın tribün gelirini, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle bölgede zarar gören vatandaşlara bağışlayacak.
Kulüp başkanı Hüseyin Üneş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Üneş, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor olarak yaraların bir an önce sarılması adına Balıkesirspor maçımızın hasılatını depremzede kardeşlerimize bağışlayacağız. Geçmiş olsun Türkiye'm." ifadelerini kullandı.
Abdullah Avcı, Beşiktaş'la yollarını ayırmasının ardından kendisine ait internet sitesinden bir veda mesajı paylaştı.
TFF ve futbol kulüpleri merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremle ilgili "geçmiş olsun" mesajları yayımladı.
Süper Lig'in 19. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ depremi nedeniyle hafta sonu maçlarında saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 19. hafta maçında 26 Ocak Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la karşılaşacak. Sarı kırmızılı ekipte kart cezalısı Marcao, tedavisi devam eden Onyekuru ve Andone maçta forma giyemeyecek.
Beşiktaş Kulübü, Elazığ'daki depremden etkilenen vatandaşlar için yardım organizasyonu düzenleyeceğini açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Denizlispor Kulübünün Başkanı Ali Çetin, Antalyaspor ile yapacakları maçta deplasman tribünü biletlerinden elde edilecek geliri, Elazığ'daki depremzedelere bağışlayacaklarını bildirdi.