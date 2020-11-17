BB. Erzurumspor kaptanı İbrahim Akdağ'ın idmanda sağ el tarak kemiği kırıldı

Trabzonspor maçının hazırlıklarını kulüp tesislerinde Teknik Direktör Mehmet Özdilek, yardımcı antrenörlerin yönetiminde sürdüren BB Erzurumspor’da futbolcular antrenmana düz koşu, dar alanda 5-2 top kapmanın ardından minyatür kale, taktiksel ağırlıklı çalıştı.
Oyuncuların istekli ve yüksek performansı teknik heyeti sevindirirken, bir süre önce sakatlanan Oltan Karakullukçu, antrenmanlara katıldı. Öte yandan milli kampında olan Arvydas Novikovas, Ricardo Gomes, Fabien Farnolle’nin perşembe günü Erzurum’a gelerek antrenmana katılmaları bekleniyor.
BB Erzurumspor kafilesinin cumartesi kara yoluyla Trabzon’a geçeceği öğrenildi.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını, hastanede tedavi ve izolasyon altında olduğunu duyurdu.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz gün Fatih Karagümrük ile karşılaştığı hazırlık maçında göz dolduran genç kanat oyuncusu Serhat Ahmetoğlu, bir anda tüm dikkatleri üzerine topladı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, YouTube Katıl ve mobil oyunlarla birlikte birkaç yılda önemli bir gelir hedefliyor.
Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ı çalıştırırken kadrosunda görmek istediği isimler bordomavili takımla anılıyor. Son isim Feyenoord forması giyen Leroy Fer oldu.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre Lazio, Sergej Milinkovic-Savic'in takımdan ayrılması halinde Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katacak.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda, ligde zorlu bir fikstüre girdiklerini belirtti, Teknik Direktör Sergen Yalçın'a tam destek verilmesini istedi.