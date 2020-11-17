BB. Erzurumspor kaptanı İbrahim Akdağ'ın idmanda sağ el tarak kemiği kırıldı

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Arda Turan kötü haberi takipçileriyle paylaştı Arda Turan kötü haberi takipçileriyle paylaştı Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını, hastanede tedavi ve izolasyon altında olduğunu duyurdu.

Fener'de herkes onu konuşuyor! Hazırlık maçında döktürdü Fener'de herkes onu konuşuyor! Hazırlık maçında döktürdü Fenerbahçe'nin geçtiğimiz gün Fatih Karagümrük ile karşılaştığı hazırlık maçında göz dolduran genç kanat oyuncusu Serhat Ahmetoğlu, bir anda tüm dikkatleri üzerine topladı.

Fenerbahçe para basacak Fenerbahçe para basacak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, YouTube Katıl ve mobil oyunlarla birlikte birkaç yılda önemli bir gelir hedefliyor.

Trabzonspor'da sürpriz transfer iddiası Trabzonspor'da sürpriz transfer iddiası Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ı çalıştırırken kadrosunda görmek istediği isimler bordomavili takımla anılıyor. Son isim Feyenoord forması giyen Leroy Fer oldu.

Yusuf Yazıcı'ya dev talip! Geçen yıl da istemişlerdi Yusuf Yazıcı'ya dev talip! Geçen yıl da istemişlerdi İtalyan basınında çıkan haberlere göre Lazio, Sergej Milinkovic-Savic'in takımdan ayrılması halinde Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katacak.