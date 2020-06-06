Bay haksız rekabet

Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Scaloni, Icardi'yi takıma yeniden çağırabileceğini açıkladı.

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Arjantinli taraftarlar ise forumlarda, “Bizim sorunumuz hücumda değil, kalecimiz yok. Brezilya ve Uruguay’ın kalecileri iyi olduğu için başarılı” yorumunu yaptı. Taraftarlar Brezilyalı Allison ve Uruguaylı Muslera’nın üst düzey kaleciler olduğunu vurguladı.

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