Basketbolda ligler sonlandırıldı! Şampiyon yok, küme düşme yok

Hidayet Türkoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
“Federasyon yönetim kurulu olarak liglerimizi sonlandırmış bulunuyoruz. Hiçbir ligimizde şampiyon ilan edilmeyecektir.
Sezon öncesi belirlenen statüdeki ligden düşme ve çıkma işlemleri uygulanmayacaktır.
Basketbol için en hayırlı kararlardan biri olduğuna inanıyorum. Her zaman ekip olarak önümüzdeki dönemleri yılları planlayan ekip olmuştuk. 1,5 aylık süreci kurtarmaktansa önümüzdeki birkaç yılı kurtarmak adına daha sağlıklı adımlar atmamız gerektiğine karar verdik. Nitekim böyle bir karar aldık. Bu kararlarımızı kulüplerimizle istişare ederek aldık. Bundan sonraki süreçte önümüzdeki 2-3 ayı en sağlıklı şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Verdiğimiz karar inşallah Türk basketboluna hayırlı olmuştur.”
ERKEKLERDE 16'DA 13, KADINLARDA 13'TE 11 OLUMLU DÖNÜŞ
Kulüplerin ligler direktörüyle fikir alışverişi yaparak kararların alındığını kaydeden Türkoğlu, "Erkeklerde 16 takımımızın 13'ü liglerin bu şekilde sonlandırılmasıyla ilgili dönüş yaptı. Kadınlarımızda ise 13 takımın 11'i ligin sonlandırılmasıyla dönüş yaptı. Bu çerçevede böyle bir karar aldık." değerlendirmesinde bulundu.
Galatasaray teknik heyetinde istifa şoku. Hasan Şaş, görevinden ayrıldığını açıkladı.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, kadın ve erkek liglerinde sezonun mevcut haliyle tescil edildiğini açıkladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, açıklamalarda bulunuyor.
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