Başkan sahaya indi

AKŞAM

Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'un dünkü idmanında Başkan Ahmet Ağaoğlu da vardı.

Trabzonspor'un dünkü idmanını takip edenler arasında Ahmet Ağaoğlu da vardı. Sahaya giren ve bir süre Teknik Direktör Eddie Newton ile sohbet eden Ağaoğlu, daha sonra kenardan çalışmayı izledi. Eddie Newton’un da çalışmadan önce oyuncularla bir toplantı yaptığı gözlendi.

3 EKSİKLE İDMAN

Trabzonspor'dadünkü antrenmana, karantina sürecinde bulunan Ekuban ve Abdülkadir Parmak’ın yanı sıra milli takım kampında bulunan Salih Kavrazlı katılmadı.



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