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  • 22 Ekim 2020 Perşembe 08:00
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Uğurcan Çakır: Fenerbahçe maçıyla çıkışa geçeriz

Uğurcan Çakır: Fenerbahçe maçıyla çıkışa geçeriz

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AKŞAM

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Fenerbahçe maçı hakkında iddialı konuştu: ”Bu tür maçlar, zor maçlar. Biz gerçek oyunu, performansı göstermeye çalışacağız. Oradan galibiyetle ayrılarak çıkışımızı başlatmak istiyoruz. İnşallah kazanırız.”

Bu sezon lige kötü başlayan ve ilk 5 maçta sadece 4 puan toplayan Trabzonspor, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisini bir çıkış fırsatı olarak görüyor. Bu maçın hazırlıklarını ayrı bir motivasyonla sürdüren Bordo-Mavililer’de yerli oyuncular, yabancılara mücadelenin önlemini anlatıp, onları motive etmeye çalışıyor. Trabzonspor’un kaptanlarından Uğurcan Çakır da dev maç öncesi şu açıklamaları yaptı: “Geçen sene takım halinde çok iyi performans sergiledik. Bireysel olarak da çok iyi performans sergileyen oyuncular vardı. Her maça 1-0 önde başlıyor düşüncesiyle çıkıyorduk.

"PANDEMİ BAŞAKŞEHİR’E YARADI"

Pandeminin başlamasından sonra ilk maçta Göztepe’yi yendik. Pandemi arası uzundu. Kendimizi iyi hazırlayamadık, fırsat bulamadık. Bu dönemde bizi etkileyen en önemli şey, maçların taraftarsız olmasıydı. Başakşehir’in çok büyük kitlesi yok. Onlara katkısı olduğunu düşünüyorum. Baş aktör bence buydu. Takım kaptanı olarak oyuncuların adaptasyonu için elimden geleni yapıyorum. Oyuncuların kalitelerine güveniyorum. Onlar da güveniyorlar ki Trabzonspor gibi camiada bulunuyorlar. Uyumu atlatırsak başarılı olacağımıza inanıyorum.

"MÜCADELEMİZ ŞAMPİYONLUK İÇİN"

Şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Şampiyonluktan önce herkes zaten her maça galibiyet için çıkıyor. Fenerbahçe maçının da camiamız için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bunun farkındayız. Yeni gelen oyunculara bunu aktarmaya çalışıyoruz. Bu tür maçlar, zor maçlar. Biz gerçek oyunu, performansı göstermeye çalışacağız. Oradan galibiyetle ayrılarak çıkışımızı başlatmak istiyoruz. Yeni arkadaşlarımıza da bu atmosferi anlatmaya çalışıyorum. İnşallah o maçtan galibiyetle ayrılırız.”

"NEWTON İÇİN ERKEN"

Uğurcan Çakır, takımdan ayrılması gündeme gelen Teknik Direktör Eddie Newton’un iyi biri olduğunu belirterek, “Taktiği, teknik bilgisi olduğunu düşünüyor, inanıyorum. Çoğu zaman beni çağırıyor, konuşuyoruz. Hoca değişikliği ile ilgili bir şey söylemem doğru olmaz. Bu durum, başkan, yönetimin bileceği iş. Biz saha içine odaklanıyoruz. Bunu tersine nasıl çeviririz, ona bakacağız. Yeni takım, adaptasyon süreci sancılı geçiyor. Daha çok erken, önümüzde çok maç var. Geçen sene yaptıklarımız ortada” ifadelerini kullandı.

"ÖNCELİĞİM AVRUPA DEĞİL"

Uğurcan: “Tabii ister istemez kafanız karışıyor. Zaten her zaman bu takımda oynamak istiyorum. Bu şartları bana Trabzon sağladı. Bir gün Avrupa’da takımımı, ülkemi temsil etmek isterim. Benim için birinci plan değil. Doğru zamanda doğru kulübe gideceğime inanıyorum. Onun için de çalışıyorum. İnşallah böyle gerçekleşir.”

"ÇOK OYUNCU KAYBETTİK"

Uğurcan: “Çok oyuncu kaybettikten sonra uyum zor. Ama kaliteli, karakterli oyuncular alındı. Hepsi ile uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz. Takımı hak ettiği yere getirmek istiyoruz.” 

"MAYISA DAHA ÇOK VAR"

Uğurcan: “Mayısa çok var. Kötü başladığımız biliniyor. Takım, hoca ve yönetime güveniyorum. İyi takım olduğumuza inanıyorum. Takım olarak birlikte çalışarak en iyi yere gelmek istiyoruz.”

"HÂLÂ BUNA ALIŞAMADIK"

Uğurcan: “Taraftarı özledim ve hâlâ alıştığımı düşünmüyorum. İnşallah pandemi süreci geçer, taraftarlarımız bizimle olur. Trabzonspor gibi taraftarıyla bilinen camiada çok zor bu durum.”

"KARAR GÜNEŞ'İN"

Uğurcan: “Tabii ki milli takımın kalesini korumak amacım. Ama orada oynamak, oynamamak çok önemli değil. Oynamak için elimden geleni yapıyorum. Kararı Şenol hocam veriyor.”

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