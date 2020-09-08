'Başkan bize salon yapacak'

AKŞAM

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Misli.com ile yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde konuştu. Üstündağ, “Cumhurbaşkanı'mız Selim Sırrı Tarcan Salonu'nun yenilenmesinin müjdesini verdi" dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu ile Misli.com arasında Sultanlar Ligi’nin isim sponsorluğu için 2 yıllık sözleşme imzalandı. İmza töreninde Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanan 19 Yaş Altı Kız Milli Takımı’nı kabul ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti: “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın Türk sporuna inanılmaz destek verdiğini görüyoruz. Gerçekten şanslıyız. Türk sporunun her branşını herkesten daha iyi takip eden bir Cumhurbaşkanı’na sahibiz.

"VOLEYBOL BUNU HAK EDİYOR"

Sayın Cumhurbaşkanı bizi, bizden daha çok düşünen yapısıyla, ‘Size daha büyük bir yerde daha büyük bir salon yapalım çünkü voleybol bunu hak ediyor.’ dedi. Ben de Selim Sırrı Tarcan Salonu’nun küçük olduğunu belirttim. Selim Sırrı Tarcan Salonu’nu bir an önce daha büyük bir şekilde Türk voleyboluna kazandırma müjdesini verdi. Başka müjdeler de verdi. Kendisine teşekkür ediyorum.”

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