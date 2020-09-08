TFF Başkanı Nihat Özdemir: 'VAR'da ustalık dönemine girmiş sayılırız'

AKŞAM

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, “VAR kadrosu kuracağız. VAR'ı bu sezon daha verimli ve daha doğru kullanacağız. VAR'da ustalık dönemine girmiş sayılırız” dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK’nin düzenlediği yaz semineri açılışında önemli açıklamalar yaptı. Hakem sayısında ciddi bir artış yaptıklarının altını çizen Özdemir şunları söyledi: “Süper Lig ile birlikte, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig’de 145 takımımız yer alacaktır. Bu nedenle geniş bir hakem kadromuz olacak. Üst klasman hakem sayımızı 47’ye çıkarttık. Yeterli sabrı gösterirsek, Türk hakemliğinin ihtiyacı olan istikrarı sağlayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Birilerini ya da bir tarafı memnun etmek için değil, adaleti sağlamak için maç yönetin. Kötü niyet olmasın. Riva VAR Merkezi, VAR’ın dünyadaki üssü haline gelmiştir. VAR’la 3’üncü yılımıza başlıyoruz. Artık ustalık dönemine girmiş sayılırız. Bu sezon VAR’ı, çok daha verimli ve doğru kullanacağınız. Artık VAR Hakem kadrosu kuruyoruz. Bu süreçte sertifi kası olan, hakemliği bırakmak durumunda kalacak hakemlerimizle birlikte önemli bir kadro oluşturacağız. Sağlıklı futbol için önce sağlık.”



TATLI: BİZE GÜVENİN

MHK’nin yeni başkanı Serdar Tatlı, “Bu sezon ekstradan merkez İstanbul olmak üzere, iki ayrı statta iki VAR Sistemi daha kullanmayı planlamaktayız. Biz hakemlerimize güveniyoruz. Sizlerin de güvenmesini bekliyoruz. Bize inanın ve güvenin. Merak etmeyin” dedi.

