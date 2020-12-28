Başkan Ağaoğlu 'B.kunu çıkarmasın' dedi, Avcı istifa etmeye niyetlendi

Trabzonspor, Süper Lig’in 15. hafta maçında Galatasaray’a evinde 2-0 mağlup oldu... Skordan çok Karadeniz ekibinin oynadığı oyun taraftarı ve camiayı tatmin etmezken Teknik Direktör Abdullah Avcı da maç sonu yaptığı açıklamada oyuncu grubuna dikkat çekti. Ancak asıl bombayı ise Başkan Ahmet Ağaoğlu patlattı. G.Saray mağlubiyeti sonrasında uçakla İstanbul’a dönen Ağaoğlu, “Kadro dışı isteğiyle gelmesinler. B... çıkarmasınlar” sözleriyle ortalığı sarstı.
SIZDIRAN SÖYLESİN
Ağaoğlu’nun, bu sözleriyle oyuncuların yetersiz oluşuna vurgu yapan Teknik Direktör Avcı’ya göndermede bulunduğu ve hocanın istifayı düşündüğü de iddia edildi. 61 Saat’e konuşan Ağaoğlu, “Benim o sözümün muhatabı Avcı değil. Yönetimdeki birkaç arkadaş. Onlar kadro dışı ile ilgili önerilerle geliyor. Videoyu sızdıran kendi desin. Ben tahmin ediyorum” dedi.
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