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aksam.com.tr
  • 25 Ağustos 2020 Salı 23:13
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Barcelona'da Messi isyanı: 'Başkan Bartomeu istifa kararı aldı' iddiası

Barcelona'da Messi isyanı: 'Başkan Bartomeu istifa kararı aldı' iddiası

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Barcelona'da gerçekleşen olağanüstü toplantı sonrası, Lionel Messi'nin ayrılık kararı almasının ardından kulüpte bazı yöneticiler istifasını sundu ve Başkan Josep Maria Bartomeu'nun istifasını istedi. Lionel Messi'nin ayrılık kararının ardından da başkan adayları ardı ardına istifa çağrıları yaptı. Son gelen haberlere göre Başkan Bartomeu da, istifa kararı aldı.

İspanyolların dünyaca ünlü kulübü Barcelona'da takımın süper starı Lionel Messi'nin ayrılık kararı almasının ardından kulüpte büyük bir karışıklık yaşanıyor. Barcelona Başkanı Bartomeu’nun istifa kararı aldığı iddia edildi

Barça'da başkan adaylarından Victor Font, Arjantinli yıldızın kararının ardından başkan Bartomeu'ya istifa çağrısı yaptı.

Başkan Bartomeu

Font açıklamasında, "Bartomeu, hemen istifa et! Tarihin en önemli futbolcusunu elde tutmayı başaramadın. İşte bu yüzden ısrar ediyoruz, Bartomeu istifa etmeli ve hemen seçim yapılmalı" ifadelerini kullandı.

Eski başkanlardan Joan Laporta da, "Messi'yi satmak, tarihi bir hata olur" şeklinde konuştu.

BARTOMEU İÇİN 'İSTİFA ETTİ' İDDİASI

Lionel Messi’nin Barcelona’dan ayrılma kararı almasının ardından İspanyol ekibinin taraftarları kulüp binasına gelerek Başkan Bartomeu’nun istifasını isteyerek protesto gösterilerine başladı. İspanyol basınına göre Bertomeu’nun istifa kararı aldığı iddia edildi.

Barcelona’da Messi depremi yaşanıyor. Bayern Münih maçı sonrasında yönetimi eleştiren ve daha öncesinde de yönetimin değişmesi gerektiğini savunan Arjantinli yıldız, bugün yöneticilere takımdan ayrılma kararı aldığını iletmişti.

Bu gelişme üzerine kulüp binası önüne gelen Barcelonalı taraftarlar da Başkan Bartomeu’nun istifasını isteyerek protesto gösterilerine başladı. 

Yaşanan gelişmelerin ardından İspanyol basını, Bartomeu’nun istifa kararı aldığını iddia etti. Barcelona taraftarı, Bartomeu’nun istifa etmesi halinde Messi’nin takımda kalmaya karar vereceğini düşünüyor.

Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılıyor

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Barcelona'da gerçekleşen olağanüstü toplantı sonrası, Lionel Messi'nin ayrılık kararı almasının ardından kulüpte bazı yöneticiler istifasını sundu ve Başkan Josep Maria Bartomeu'nun istifasını istedi. Lionel Messi'nin ayrılık kararının ardından da başkan adayları ardı ardına istifa çağrıları yaptı.

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